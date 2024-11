PP responsabiliza en la Eurocámara a Ribera de consecuencias de la DANA y pide que PSOE la retire como candidata

BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha responsabilizado este miércoles en un debate en el Parlamento Europeo a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, de las consecuencias de la DANA, reclamando al PSOE que la retire como candidata española a formar parte de la Comisión Europea, durante un debate en el que el comisario de Crisis, Janez Lenarcic, ha evitado referencias a la gestión de la catástrofe y se ha limitado a garantizar toda la ayuda de la UE

El debate en la Eurocámara sobre las consecuencias de la DANA en España que ha dejado al menos 215 muertos, ha vuelto a estar marcado por los reproches cruzados entre PP y PSOE, después de que el eurodiputado Esteban González Pons haya apuntado directamente a Ribera como responsable y asegurado que esto la inhabilita para formar parte del próximo Ejecutivo europeo.

"Con toda la consideración, pero con el alma encogida, ruego al grupo socialista que proponga a otra candidata. En Valencia, 15 días después todavía hay familias sin electricidad, sin transporte, cadáveres sin identificar y cuerpos sin recuperarse, ¿y la ministra competente va a ser premiada? ¿ascendida?", ha afirmado, señalando directamente Ribera, tan solo horas después de la audiencia para confirmarla como vicepresidenta comunitaria que evidenció las tensiones entre 'populares' y socialistas por las consecuencias de la DANA.

Así ha dicho que los políticos deben pedir perdón y aprender la lección, en una intervención interrumpida por abucheos y comentarios desde la bancada de la izquierda en el Parlamento Europeo y a los que González Pons ha pedido "respeto y vergüenza" por las víctimas y defendido ponerlas "en el centro del hemiciclo".

En la misma línea, Dolors Montserrat ha afirmado que la gestión de la DANA de la vicepresidenta "invalida totalmente su futuro en Europa". "Europa no puede ser el escondite para no asumir responsabilidades. Teresa Ribera no puede ser comisaria", ha afirmado ante el resto de eurodiputados.

Frente a los reproches del PP, la jefa de los socialistas en la Eurocámara, Iratxe García, ha reprendido a que la respuesta de los 'populares' ante el desastre en la Comunidad Valenciana ha sido esparciar "desinformación, odio, insulto a la ciencia y desprecio por los servicios públicos".

En este sentido ha cargado contra la Generalitat Valenciana, tras apuntar que el presidente, Carlos Mazón, "comía en un restaurante" e ignoró los avisos de las instituciones meteorológicas, de la conferencias hidrográficas y rechazaron en primera instancia el despliegue de la UME.

Así las cosas, ha acusado al PP de "seguir siempre el mismo protocolo" ante catástrofes naturales y dedicarse a "ocultar la verdad", "atacar a los expertos" y "politizar la tragedia". Asimismo, ha defendido la figura de Ribera, en pleno proceso de audiencias de confirmación del Parlamento Europeo, asegurando que el PP la culpa de las consecuencias de las riadas para "ocultar sus propios errores".

En respuesta a los ataques del PP, la eurodiputada y exministra socialista Leire Pajín, ha asegurado que el Gobierno no se dejará "llevar por la estrategia de quienes pretender tapar sus vergüenzas de allí intentando poner en riesgo los cimientos más sagrados de la UE"; al tiempo que ha hecho referencia a que Ribera llamó "una y otra vez a un presidente que estaba apagado y fuera de cobertura" durante las primeras horas de la catástrofe.

El debate, el primero de esta sesión plenaria, se ha celebrado en un hemiciclo prácticamente vacío en el que apenas estaban presentes la treintena de eurodiputados que han intervenido en él.

VOX CARGA CONTRA "POLÍTICOS CRIMINALES" Y LES SEÑALA EL JUZGADO

Jorge Buxadé, de Vox, ha asegurado que es "mentira" que el cambio climático esté detrás de la DANA, asegurando que han faltado infraestructuras para parar la riada, rechazar ayuda internacional o desplegar a militares y declarar la emergencia nacional, llegando a asegurar que "matan las políticas irresponsables de políticos como Ribera".

"Tenemos administradores incapaces y políticos criminales, unos deben irse a casa y otros al juzgado", ha señalado el eurodiputado de Vox, para recalcar que el Estado autonómico "no sirve" y debe reconstruirse sobre el principio de "unidad, eficacia y control riguroso del gasto".

Por su parte, la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ha asegurado que le "avergüenza" los comportamientos "partidistas interesados" que algunas fuerzas políticas están haciendo de la catástrofe tanto en el debate nacional como europeo; al tiempo que ha expresado su solidaridad con los afectados y se ha declarado "orgullosa" de pertenecer a una sociedad que se ha volcado en ayudarles "desde el minuto uno". "Pedimos que, desde la serenidad, cuando se disponga de toda la información, se actúe con toral transparencia y haya una ejemplar rendición de cuentas", ha concluido.

También ha expresado su "vergüenza" el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, quien como valenciano ha criticado al PP por intentar "culpabilizar a otros mientras no se asumen responsabilidades", al tiempo que ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a reconocer que la ayuda no llegó a tiempo y pedido a las instituciones de la UE que "no abandonen" a los valencianos.

"Las muertes eran evitables, se tendría que haber avisado a la población, había conocimientos técnicos para hacerlo y no se hizo. El PP no va a poder quitarse esa culpa de encima, no jueguen al partidismo, asuman la responsabilidad y quiten del Gobierno valenciano al señor Mazón, que es el culpable de esta situación", ha proclamado. Además ha reprochado a Buxadé que se presente como "salvapatrias" cuando su partido forzó la supresión de la Unidad Valenciana de emergencias: "El negacionismo mata".

En la misma línea, la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, ha preguntado a los 'populares' si no sienten "vergüenza" de "utilizar esta desgracia para sus propios intereses políticos" además de lamentar el "bochornoso espectáculo" de las dos últimas semanas y que, en los dos últimos días, también se ha contagiado al Parlamento Europeo.

"Ante la negligencia de Mazón y su gobierno, los vergonzosos discursos negacionistas del cambio climático y los bulos de la extrema derecha, nuestra respuesta sólo puede ser una: ¡Escudo social, escudo social, y más escudo social!", ha remachado la eurodiputada de la formación de Yolanda Díaz.

"La emergencia climática mata, pero la gestión del PP también ha costado vidas", ha reprochado, por su parte, la eurodiputada de Podemos Irene Montero, quien ha tachado de "incompetente" y de "homicida" la actuación de los 'populares' ante esta catástrofe, al tiempo que ha avisado a los socialistas de que son necesarias "políticas públicas que hagan frente a la emergencia climática y a las políticas urbanísticas depredadoras del territorio".

Pernando Barrena, de Bildu, ha sido exigente para activar el Fondo Europeo de Emergencias y empezar a canalizar ayudas. "El negacionismo climático ya no es una extravagancia sino una posición con responsabilidad políticas criminales", ha aseverado, pidiendo medidas para evitar nuevas inundaciones.

CRÍTICAS DE EURODIPUTADOS EXTRANJEROS

Entre otros intervinientes extranjeros, el parlamentario italiano, Ruggero Razza, del partido de Giorgi Meloni, ha avisado que estos fenómenos se van a repetir y van a ser más recurrentes. Tras señalar que "nadie" rechaza el cambio climático, ha lamentado que Europa haya seguido un "'acuerdo verde' ideológico" apuntando que tiene que repensar sus políticas climáticas y dedicar más fondos a preparación.

Varios parlamentarios han denunciado la instrumentalización de la Eurocámara para dirimir cuestiones nacionales, como el eurodiputado neerlandés verde, Bas Eickhout.