El PP sigue sin citar a responsables políticos en la comisión del Senado sobre la dana ocho meses después de su creación

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la dana, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, ha establecido nuevas comparecencias para el mes de septiembre, entre las que siguen sin figurar ningún responsable político y se centra más en perfiles técnicos, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Así lo ha establecido la Mesa de la comisión en su reunión telemática de este lunes, en la que han establecido el 18 de septiembre para las comparecencias del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Teodoro Velázquez y del presidente del Instituto de la Ingeniería de España, José Trigueros Rodrigo.

Y es que ocho meses después de su creación, el PP no ha llamado a ningún responsable político a esta comisión de investigación y se ha centrado más en los perfiles técnicos y ralentizando el ritmo de las comparecencias.

CARGOS CUESTIONAN SU OPORTUNIDAD

En este contexto, hay algunos sectores dentro del Grupo Popular en el Senado que han puesto en cuestión la idoneidad de esta comisión de investigación teniendo en cuenta que hay un procedimiento judicial en paralelo.

Y es que la intención del PP cuando decidió crear la comisión de investigación en el Senado sobre la dana era neutralizar la que estaba prevista en el Congreso de los Diputados y utilizar su mayoría en la Cámara Alta para poner el foco en la responsabilidad del Gobierno en la tragedia que azotó la provincia de Valencia y dejó más de 225 fallecidos.

Aunque unos meses después de ponerse en marcha, algunos senadores y cargos del PP en la Cámara Alta han trasladado a Europa Press su temor de que esta comisión de investigación pueda perjudicar al partido.

Según explican, cada vez que se celebra una sesión de la comisión se vuelve a hablar sobre la gestión de la dana, coincidiendo además con las investigaciones judiciales que, tal y como apuntan algunos cargos, pone más el foco en la responsabilidad de la Generalitat valenciana liderada por Carlos Mazón.

Por su parte, fuentes socialistas llevan varios meses criticando la decisión del PP de citar únicamente a perfiles técnicos, acusando a los 'populares' de intentar construir un relato que, a su juicio, está siendo desmontado por la jueza de la dana y por los propios hechos.

CATORCE COMPARECENCIAS

Desde que se puso en marcha en enero, la comisión de investigación tan solo ha acogido la comparecencia de catorce personas, entre los que destacan profesores de ingeniería, catedráticos en Derecho Civil o arquitectos.

Si lo comparamos con la comisión impulsada por el PP en el Senado para investigar todas las ramificaciones del 'caso Koldo', en los primeros meses de este foro, los 'populares' citaron hasta veinte personas para interrogarlas.

En cualquier caso, el PP sí que ha incluido en el listado de comparecientes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a varios ministros y al propio Carlos Mazón, aunque sigue sin poner fecha a estos interrogatorios.