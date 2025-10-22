El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP va a registrar un escrito ante el Tribunal Supremo para que exija al PSOE los extractos bancarios de los pagos en metálico a dirigentes del partido. Además, le reclamará que valore solicitar a esa formación quienes fueron los perceptores de esos pagos, según han avanzado fuentes 'populares'.

Desde que se conoció el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el PP está solicitando al PSOE que presente los extractos bancarios para confirmar de dónde salía el dinero que circulaba por la sede del PSOE en Ferraz.

Ahora la formación de Alberto Núñez Feijóo da un paso más en su estrategia de oposición y solicitará al Supremo --como acusación unificada-- que reclame al PSOE los movimientos y extractos bancarios para acreditar que ese dinero en efectivo que se daba a dirigentes del PSOE salía de una cuenta bancaria.

Además, el PP quiere que el Supremo analice si es pertinente averiguar quienes eran los perceptores esas cantidades de dinero en metálico, que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció haber recibido en "alguna ocasión", según han añadido las mismas fuentes.

