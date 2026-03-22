PP tacha de "disparate" aprobar "a cachitos" las ayudas por la guerra de Irán en un Consejo "dinamitado"

Archivo - El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, durante una entrevista para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Ja - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha calificado de "disparate" la aprobación "a cachitos" del decreto para paliar el impacto económico de la guerra en Irán en un Consejo de Ministros "dinamitado" por el plante inicial de los ministros de Sumar.

"Un decreto que es ya la madre de todos los disparates y que fue aprobado a cachitos en un Consejo de Ministros casi dinamitado, en el que en el que Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego y Mónica García decidieron quedarse fuera porque había que escenificar que no estaban nada de acuerdo con esas decisiones", ha afirmado De los Santos este domingo en la VII Escuela de Formación 'Rafael García-Patos', de Nuevas Generaciones de Toledo.

El portavoz del PP ha reprochado que en un Gobierno "serio y responsable" el líder del Ejecutivo habría cesado a estos ministros ante "semejante burrada". "Tenemos al peor Gobierno que ha tenido España durante esta democracia. España atraviesa una de sus peores crisis institucionales, desde luego la peor, desde que hay democracia y el responsable es solo uno y es Pedro Sánchez", ha manifestado.

De los Santos ha señalado que el único adjetivo que atraviesa al Gobierno es "corrupción" y ha acusado a Sánchez de "ganar fraudulentamente" las primarias del PSOE. "Él llega dopado con el dinero de la prostitución, con lo que había supuesto los beneficios de la familia de la pentainputada Begoña Gómez", ha aseverado.

"Nos hemos dado cuenta de que Sánchez, aparte de gobernar para él, para los suyos y proteger su patrimonio para lo que venga en el futuro, de lo que más disfruta es ver que el PSOE desaparece. Está esperando a que todos los socialismos regionales desaparezcan para poder cerrar la puerta con el convencimiento de que después de yo, después de mí, la nada", ha subrayado.

FALTA DE LIBERTAD EN VENEZUELA O CUBA

En su intervención dirigida a los jóvenes de las Nuevas Generaciones del PP, De los Santos ha resaltado que a las únicas jóvenes que les ha ido bien estos años son "a las hijas de Zapatero". "Son las únicas que han conseguido un buen trabajo, con una buena remuneración. Un documentito de tres o cuatro páginas han supuesto 700.000 euros, una cifra que sale del rescate de una aerolínea que estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí habíamos escuchado en nuestra vida. El Gobierno, alentado por Zapatero, tuvo a bien regar a esta compañía con 53 millones de euros", ha criticado.

"De ahí, gran parte de la riqueza del expresidente y también de su mejoría en sus relaciones con Venezuela, un país en el que sí había una dictadura, en el que sí los derechos de hombres y mujeres estaban pisoteados y en el que cientos de miles de mujeres tenían que huir por el paso de Cúcuta en busca de la libertad, llegando a Colombia y siendo en esa frontera, además, arrestadas por mafias y obligadas a prostituirse", ha agregado.

De los Santos ha extendido sus reproches al apoyo del PSOE a regímenes como el de Cuba o Irán. "Esa es la libertad de la Venezuela que defiende Zapatero o la de la Cuba desde donde Pablo Iglesias nos da lecciones, con billete en business y maleta desde el chalet de Galapagar", ha ironizado.

Sobre el 'No a la guerra', el dirigente del PP ha declarado que "nadie está a favor de la guerra", pero reprochó al PSOE que "mire hacia otro lado ante otras guerras", como "la que desde 1978 sufren las mujeres de Irán, privadas de derechos básicos y obligadas a cubrirse con el burka". A su juicio, resulta "cínico" que desde la izquierda se pretenda ver en el burka o el niqab "un ejemplo de libertad religiosa".