El PP tienta a Junts y PNV para aprobar esta semana en el Senado la exigencia de elecciones que veta el Congreso

Archivo - La fachada del Senado tras el acto de Izado Solemne de la bandera de España, en la plaza de La Marina Española, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado debatirá y votará este miércoles la iniciativa registrada por el PP para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, después de que PSOE y Sumar vetaran esta semana en el Congreso sendas enmiendas del Grupo Popular y Junts que reclamaban poner fin a la legislatura y llamar a los ciudadanos a las urnas.

Los 'populares' cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Alta y, por lo tanto, el texto saldrá aprobado pero quieren tentar a formaciones como PNV y Junts para que se sumen a su propuesta después de que públicamente hayan exigido elecciones a Sánchez.

Precisamente, el debate y votación de esta moción en la Cámara Alta se producirá el mismo día que el jefe del Ejecutivo comparece en el Congreso a petición propia y de sus socios para informar del último Consejo Europeo y de las investigaciones judiciales que afectan a su partido.

La iniciativa 'popular' llega después de que Junts intentara forzar una votación en la Cámara Baja mediante una enmienda a una moción del PP sobre la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Asimismo, los 'populares' presentaron una enmienda a su propia propuesta pidiendo también la llamada a las urnas.

Sin embargo, estas propuestas no fueron admitidas por la Mesa del Congreso al unir sus votos PSOE y Sumar, impidiendo que ambas enmiendas fueran debatidas y votadas en el Pleno. Esto se produjo debido a que ambos partidos progresistas consideraron que la convocatoria de elecciones constituye una competencia exclusiva del presidente del Gobierno.

Ante esto, los 'populares' sostienen que esa decisión buscaba evitar que el Congreso expresara una posición favorable a un adelanto electoral. No obstante, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha asegurado que acudirán al Tribunal Constitucional al considerar que se ha producido un veto "oportunista" y "servil".

LA MOCIÓN DEL SENADO

En este contexto, el Grupo Popular ha optado por trasladar la iniciativa al Senado, donde dispone de mayoría absoluta y, por tanto, cuenta con los votos para que salga aprobada.

En la exposición de motivos de la moción, los 'populares' consideran que las investigaciones policiales y judiciales abiertas en las últimas semanas refuerzan la necesidad de exigir responsabilidades políticas al Gobierno y a su presidente.

Asimismo, denuncian la ausencia durante toda la legislatura de dos de los principales mecanismos de control parlamentario: la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la celebración de un Debate sobre el Estado de la Nación.

La moción también constata, según el PP, la existencia de un "bloqueo político" derivado de la falta de apoyos parlamentarios del Ejecutivo y de la escasa actividad legislativa desarrollada durante la legislatura.

Entre sus puntos, la iniciativa reclama que el Gobierno asuma responsabilidades políticas por los distintos casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y a varios cargos públicos investigados, además de instar al Ejecutivo a depurar responsabilidades por la presunta operación destinada a entorpecer investigaciones judiciales y policiales relacionadas con el partido y el entorno del presidente del Gobierno.

Por último, insta a Sánchez a ejercer la prerrogativa que le atribuye la legislación vigente para proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales.

NUEVA OFENSIVA RECHAZADA DEL PP EN EL CONGRESO

Paralelamente, el Grupo Popular volvió a reformular la moción con la que pretendía debatir esta semana en el Congreso con el objetivo de sortear el veto de la Mesa de la Cámara Baja, sin éxito de nuevo.

En este sentido, la Mesa --presidida por la socialista Francina Armengol-- ha rechazado otra vez que la Cámara vote la exigencia de elecciones generales, pero sí podrá pronunciare sobre la dimisión de Sánchez y sobre la conveniencia de que se someta a una cuestión de confianza.

Asimismo, la Mesa del Congreso ha comunicado su veto a los dos primeros puntos de la moción del PP, los relativos a la convocatoria de elecciones generales. El argumento de PSOE y Sumar sigue siendo el mismo: la convocatoria de elecciones es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno y no pueden ser objeto de votación en el Poder Legislativo.

No obstante, en este nuevo texto los 'populares' pretendían mantener la petición de dimisión del Gobierno y reclamaba que la Cámara Baja exprese su deseo mayoritario de que se convoquen elecciones generales para poner fin a la actual situación de bloqueo político.

Además, los 'populares' incluían una censura expresa al veto de PSOE y Sumar a las enmiendas sobre elecciones y defienden la libertad de la Cámara para ejercer sus funciones de control político.

Por otro lado y tras conocerse el registro de la moción en el Senado, el PSOE ha reclamado formalmente al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, que no admita a trámite la iniciativa al considerar que vulnera el Reglamento del Senado.

En un comunicado, los socialistas acusan al PP de utilizar su mayoría absoluta para "saltarse" las normas parlamentarias y recuerdan que el Congreso ya rechazó debatir iniciativas similares al entender que la convocatoria de elecciones corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno.

"Estamos ante un nuevo intento del PP de convertir el Senado en el sumidero de sus ocurrencias, saltándose el Reglamento de la Cámara Alta para debatir en ella lo que el Congreso de los Diputados ya desestimó", han señalado desde el PSOE.