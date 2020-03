El PP urge a crear en el Congreso una comisión sobre el coronavirus y que comparezca el Gobierno

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que acepte ya la creación de una comisión de seguimiento del coronavirus en el Congreso, atendiendo así las sucesivas solicitudes que desde hace "varias semanas" los de Pablo Casado le han realizado para la constitución de este órgano.

De entrada, el PP ya avanza que si finalmente el PSOE y Unidas Podemos atienden su solicitud, pedirá la comparecencia en ese nuevo órgano parlamentario los cuatro vicepresidentes y de los demás miembros del Ejecutivo implicados en la crisis sanitaria derivada del Covid-19, así como de expertos en la materia.

En una nota de prensa, recogida por Europa Press, el PP recuerda que Álvarez de Toledo ya planteó en la Junta de Portavoces del pasado 10 de marzo, tres días antes del decreto del Estado de alarma, múltiples iniciativas para que la limitación de la actividad del Congreso no impidiera el control al Gobierno. "La democracia no se pone nunca en cuarentena y los Parlamentos no se cierran ni en una guerra", llegó a decir.

Un día después, el primer partido de la oposición registró en el Congreso la petición para la creación de una comisión no permanente de seguimiento del brote del coronavirus, que ya contemplaba en su escrito la solicitud de "comparecencias periódicas de representantes del Gobierno, de representantes de las distintas Administraciones Públicas y de expertos".

NO BASTA CON LA COMISIÓN DE SANIDAD

La semana pasada, con motivo del Pleno monográfico sobre el virus en el que compareció el presidente, el líder del PP, Pablo Casado, volvió a

solicitar la creación de dicha comisión y la portavoz insistió de nuevo en la Junta de Portavoces posterior a esa sesión.

El ministro de Sanidad y autoridad competente en la crisis del coronavirus, Salvador Illa, comparecerá en la comisión del Congreso del ramo para dar cuenta de las medidas que se están adoptando para tratar de frenar la pandemia, si bien en el PP sostienen que éste es un problema que "desborda" a esta comisión pues esta emergencia sanitaria abarcar competencias de otros cuatro ministerios.

Álvarez de Toledo insistirá en su propuesta en la próxima reunión de la Junta de Portavoces, pues el PP sostiene que poner en marcha una comisión no permanente de seguimiento del virus es el instrumento más "apropiado" para que el Parlamento desarrolle en plenitud su misión de un modo "eficaz", aunque fuera telemáticamente.