PP vasco ve "buena noticia" que Alonso y Sémper "quieran aportar" y estén "arropando" a Núnez Feijóo

BILBAO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha considerado "buena noticia" que ex dirigentes del PP vasco como Alfonso Alonso o Borja Sémper "quieran aportar" y estén "arropando" a Alberto Núñez Feijóo. Asimismo, ha apostado por sumarse "a la ola Feijóo" y "ensanchar" el proyecto para que "más gente vea al PP como una alternativa".

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, ha confiado en que, del Congreso del Partido Popular de los días 1 y 2 de abril, saldrá un proyecto "fortalecido" y ha destacado que "unidad" e "ilusión" son las palabras que "impregnan" esta cita en un momento en que se perciben "las consecuencias nefastas" del Gobierno de Pedro Sánchez, del que PNV es "sostén" en las Cortes.

Garrido ha valorado que el PP vasco "siempre ha tenido el cariño y apoyo del PP nacional", aunque hay cuestiones que "son susceptibles de mejora", y ha apostado por "sumarnos a la ola Feijóo" y "ensanchar" el proyecto para que "más gente vea al PP como una alternativa", en el caso de Euskadi al nacionalismo.

Asimismo, ha considerado "buena noticia" que nombres de ex dirigentes del PP vasco como Alfonso Alonso o Borja Sémper estén "arropando" a Alberto Núñez Feijóo y al PP vasco, y "aportando". A su entender, ambos "son valores que siempre están ahí" y siguen siendo "una referencia" para el PP, como "otras personas son referentes". En todo caso, tras indicar que por lo que conoce "no tienen intención de dejar su vida profesional actual", cree que es "importante" que "quieran aportar".

Por su parte, ha dicho confiar "muchísimo" en Núnez Feijóo, en el que ve "una garantía absoluta" para aglutinar el voto en torno al PP. Por ello, ha augurado que, en la medida que se perciba al PP como "una verdadera alternativa con un proyecto realista a pie de calle, no va a tener ningún problema en aglutinar ese voto que quiere que Sánchez se vaya a la oposición y pase esta pesadilla".

PACTOS CON VOX

Respecto a posibles pactos con Vox, ha afirmado que no dice que sean "bienvenidos o no bienvenidos" y ha defendido que, en el caso de Castilla y León, el PP no pierda "la oportunidad de gobernar" porque, entre otras cuestiones, "es lo que han querido los ciudadanos" con su voto en las elecciones.

"Más que la persona o el partido con el que se ha hecho el pacto, me fijaría más en el contenido programático de ese pacto y si realmente va a ser beneficioso o no para los castellanos y leoneses", ha insistido.

Además, ha indicado que a los que "tanto critican esta fórmula", en referencia al PSOE, que "igual tenía que haber arrimado el hombro". En todo caso, ha subrayado que el PP no va a "admitir lecciones de aquellos que pactan con radicales y populistas".

En relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la reducción de las intervenciones de Vox en la Cámara vasca, ha considerado que era una medida "discriminatoria" y la resolución del Constitucional ha puesto "las cosas en su sitio", con lo que ha quedado "en evidencia" el PNV, al que "se le ha enmendado la plana". En su opinión, "alguna responsabilidad se debería asumir".