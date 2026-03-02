El PP ve "acreditado" que Zapatero se "enriqueció" con Plus Ultra y no ve lejos el día en que se siente en el banquillo

Archivo - La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, durante la Interparlamentaria celebrada por el PP de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ve "acreditado" que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "se enriqueció" con Plus Ultra y no ve "muy lejos" el día que se siente en el banquillo. Además, ha dicho que su comparecencia en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado "no ha despejado ninguna de las dudas que estaban encima de la mesa" sino que lo que ha hecho es "alentarlas".

"Lo que ha quedado absolutamente acreditado es que Zapatero se ha enriquecido con el dinero de los españoles a través de las distintas mordidas en los contratos a los que supuestamente asesoraba", ha asegurado Fúnez en una rueda de prensa en la sede nacional del PP.

Además, la dirigente del PP ha indicado que lo que debe estar pensando ya Zapatero ya no es que esta mañana "haya estado sentado en el banquillo" de la comisión del Senado sino que "no le queda muy lejos el día en el que se siente en otro banquillo, en el de la Audiencia Nacional por haber asumido el caso Plus Ultra".

En esa comparecencia, Zapatero ha negado desde el Senado cualquier tipo de "relación" con el rescate de Plus Ultra, tachando de "falsedades" las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea.

Además, ha el expresidente ha asegurado que es un "burdo montaje" la información que apunta que, días antes de su detención, dio un "chivatazo" a Julio Martínez Martínez, el socio mayoritario de Análisis Relevante, la empresa investigada en el 'caso Plus Ultra' para la que él mismo trabajó, y ha lamentado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diera por cierta esa noticia.

