El PP ve a Begoña Gómez más cerca del "banquillo" y apoya al juez Peinado al preguntar por su correo de Moncloa

Archivo - El diputado del PP, Jaime de los Santos, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 27 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Jaime de los Santos invita a Sánchez a dar "un paso atrás" y convocar elecciones, porque se le pone "complicado" salir a la calle

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha subrayado este miércoles que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de preguntar al Gobierno si Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, tenía cuenta de correo electrónico en Moncloa demuestra que Gómez está cerca de "donde tiene que estar", que es "sentada en el banquillo". A su juicio, es "absolutamente normal" que Peinado pregunte por esta cuestión, ya que la esposa de Sánchez "no tenía derecho" a esos medios oficiales.

Es por ello que le ha pedido Sánchez que dé "un paso atrás" y convoque elecciones, ya que, bajo su punto de vista, se le pone "complicado" salir a la calle y entrar por la "puerta de los Leones", en alusión al Congreso de los Diputados.

El magistrado que investiga la causa que salpica a Begoña Gómez requirió al Ejecutivo que aclare si la esposa del presidente del Gobierno tenía alguna dirección de correo electrónico oficial del Gobierno de España, al considerarlo "útil y pertinente" para las pesquisas.

"ACOSTUMBRADOS" A QUE GÓMEZ "CAMPE A SUS ANCHAS"

En declaraciones a los periodistas, De los Santos ha subrayado que las direcciones de correo electrónico "están para los trabajadores de la Moncloa" y no para la mujer del jefe del Ejecutivo.

A renglón seguido, el vicesecretario 'popular' ha dicho que en su partido están "acostumbrados" a que Gómez y David Sánchez, el hermano del presidente de Gobierno, a quien también investiga un juzgado de Badajoz por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, "campen a sus anchas entre la cosa pública".

Sin embargo, ha señalado que la "obligación de un juez" es preguntar si ese correo existió si Begoña Gómez "no es nadie" y no hay "ningún decreto que la ampare para actuar en nombre del Gobierno de España".

El dirigente del PP ha afirmado que la asesora de la mujer de Sánchez, Cristina Álvarez, "sí utilizó un correo electrónico de Moncloa" para "reclamar dinero a una empresa privada para un negocio único y exclusivo del que sacaba beneficios la señora Gómez".

CERDÁN, "EL AFILIADO EJEMPLAR" QUE VIVÍA EN "UN ATICAZO"

Preguntado sobre la vivienda de Madrid en la que supuestamente residió el 'ex número tres' de PSOE, Santos Cerdán, que se encuentra en prisión en el marco de las investigaciones por el 'caso Koldo', el vicesecretario del PP ha ironizado al afirmar que "el afiliado ejemplar" y "prohombre de la cosa pública española" vivía en un "aticazo en una de las zonas más caras de la ciudad" que "parece ser" que estaba pagado por Servinabar, la empresa navarra investigada en la misma causa judicial.

"¿A cambio de qué? ¿Qué hay detrás de esta historia?", se ha preguntado De los Santos, que ha vuelto a insistir, como otros dirigente del partido, en que Cerdán "ni siquiera fue capaz" de decir, en su entrevista en 'La Vanguardia', que "no hay financiación ilegal" en el PSOE.

Por todas estas cuestiones, de los Santos ha reclamado que el Ejecutivo dé "un paso atrás" y "convoque elecciones de una vez", ya que, a su juicio, "es imposible seguir aguantando a un Gobierno que por donde se le mire está asolado de corrupción".

"Su minoría es cada vez más raquítica, porque entre los exministros y exsecretarios todopoderosos del partido llevados al grupo mixto por presuntamente robar y engañar a todo el mundo, además de su desafección con los partidos que le auparon hasta el Gobierno de España, a Sánchez se le pone complicado no solamente salir a cualquier calle de nuestro país, sino cruzar la Puerta de los Leones para llegar a ningún acuerdo", ha zanjado.