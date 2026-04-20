El PP ve electoralismo en que Sánchez proponga romper Acuerdo de Asociación con Israel: "Necesita un enemigo exterior"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha evitado pronunciarse este lunes sobre la propuesta del jefe del Ejecutivo de romper el Acuerdo de Asociación con Israel y se ha limitado a asegurar que Pedro Sánchez "necesita buscar un enemigo exterior cuando tiene algún problema interior". Según ha añadido, se trata de "estrategias electorales" y el PP no va a entrar en ese "juego" del presidente.

Este domingo, Sánchez avanzó que este martes el Ejecutivo propondrá a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel porque "aquel gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de Europa".

"Y lo vamos a hacer, no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno", añadió Sánchez en un mitin en Gibraleón (Huelva).

Poco después, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, criticó a Sánchez por ese anuncio de que España planteará en Bruselas que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel y cuestionó su legitimidad para erigirse en referente en materia de derechos humanos. "No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogan, Venezuela de Maduro", dijo en 'X'.

"CREO QUE EN EL FONDO ESTABA PENSANDO EN BEGOÑA"

En una rueda de prensa en la sede del PP, Tellado no ha entrado en el fondo de la propuesta de Sánchez y se ha limitado a asegurar que Pedro Sánchez "necesita buscar un enemigo exterior cuando tiene algún problema interior".

"Y creo que en el fondo cuando él hablaba de Israel estaba pensando en Begoña (Gómez)", ha enfatizado Tellado, en alusión a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos.

Al ser preguntado expresamente después qué opina el PP de las amenazas que ha instigado el gobierno de Benjamin Netanyahu contra el Gobierno español, Tellado ha señalado que ya había hablado antes de esta cuestión y se ha reafirmado en sus declaraciones.

"Sánchez necesita un enemigo exterior para distraer de lo que ocurre en la política interior. No voy a entrar en ese juego para darle chance a las estrategias electorales de Pedro Sánchez", ha zanjado.