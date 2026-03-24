PP ve ilegal el veto a su enmienda para limitar la regularización de inmigrantes y acusa al Gobierno de ser "una mafia"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha tachado este martes de "ilegal" que el Gobierno haya vetado la tramitación en el Congreso de la ley contra la multirreincidencia que limitaba el actual proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales.

En concreto, el Ejecutivo ha vetado esta enmienda 'popular' alegando que esa tarea de control requeriría contar con 400 funcionarios más para Extranjería, lo que implicaría un sobrecoste de 16,8 millones de euros.

La Constitución otorga al Gobierno capacidad de veto en aquellas iniciativas legislativas que supongan un incremento de gasto presupuestario o una merma de ingresos, pero los escritos han de estar debidamente justificados y avalados por la Mesa del Congreso, en la que el PSOE y Sumar cuentan con mayoría absoluta.

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha dicho que el veto del Gobierno responde a que sabía de antemano que esa enmienda saldría adelante en el Congreso, ya que en el Senado contó con el apoyo de Vox y Junts. "Saben que si esa enmienda se debatiera aquí (en el Congreso), saldría, y por eso lo vetan de forma ilegal. Es muy grave", ha denunciado.

Además, ha cuestionado que el Gobierno eche mano de esta prerrogativa alegando que afecta a los Presupuestos Generales cuando no hay cuentas públicas desde hace tres años y cuando el propio Ejecutivo explicó que la regularización "masiva" que está ejecutando no iba a afectar ni a los Presupuestos ni a los servicios públicos.

ESPAÑA SERÁ "UN COLADERO DE DELINCUENTES"

Dicho esto, Muñoz ha lamentado que un Gobierno "en minoría", a sabiendas de que el Parlamento iba a sacar adelante esta enmienda del PP, la frene, pese a que se trata de una medida que lo que pretendía era que España no se convirtiera en "una coladero de delincuentes", además de cumplir con la legislación europea.

"Estamos maniatados frente a un Gobierno que es una mafia", ha llegado a decir la portavoz 'popular', quien ha avanzado que recurrirán la decisión a la Mesa del Congreso e incluso se plantea que el Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta, plantee un nuevo conflicto de atribuciones.