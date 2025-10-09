El PP ve "muy nervioso" a Sánchez tras el informe de la UCO: "La financiación irregular sobrevuela las cabezas del PSOE"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Ester Muñoz recuerda a Sánchez que "no puede mentir" en el Senado pero recalca que "tiene una relación imposible con la verdad"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha afirmado este jueves que ve "muy nervioso" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que localiza pagos en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos que no aparecen en la documentación aportada por el PSOE. "La financiación irregular sobrevuela las cabezas del partido y del Gobierno", ha aseverado.

En una entrevista en 'Telecinco' recogida por Europa Press, Muñoz ha mostrado sus dudas sobre si el jefe del Ejecutivo dirá o no la verdad en la comisión sobre el 'caso Koldo' del Senado, a la que será citado en octubre, según anunció este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Esperemos que diga allí la verdad, porque no puede mentir, aunque es cierto que tiene una relación imposible con la verdad; es un oxímoron en sí mismo Pedro Sánchez y la verdad", ha expresado.

La portavoz del Grupo Popular ha asegurado que lo que quieren los españoles es saber "qué es lo que pasaba y si el partido de Pedro Sánchez es una banda criminal o una banda criminal se ha adueñado del Partido Socialista".

"SÁNCHEZ AYER SE REÍA DE TODOS LOS ESPAÑOLES"

Sobre la expresión "ánimo, Alberto" que dirigió el jefe del Ejecutivo hacia Feijóo, la portavoz ha subrayado que, de esa forma, el presidente del Gobierno "proyecta sus propias faltas hacia los demás".

"Cuando él es el primer mentiroso de este país, acusa de sembrar odio a los demás. Él es el presidente del Gobierno que polariza a la sociedad para intentar abrir una ventana de oportunidad que le permita seguir el gobierno. Y ese ánimo que proyectaba ayer hacia el presidente del Partido Popular, yo creo que es el propio ánimo que él mismo necesita", ha comentado.

Ante la carcajada de Pedro Sánchez en el hemiciclo del Congreso cuando Alberto Núñez Feijóo anunció que le citaría en la comisión de investigación del Senado, Muñoz ha señalado que el jefe del Ejecutivo este miércoles "se reía de todos los españoles".

"Era evidente viendo esas contorsiones y esas risas forzadas de todos los diputados del PSOE", ha manifestado Muñoz en la red 'X', para añadir que ese "ánimo" que proyectaba ayer hacia Feijóo es el que él necesita.