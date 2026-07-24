El PP ve "sorprendente" que el Gobierno pida "seguir dando la cara" por Zapatero y defender sus "diamantes"

1106648.1.260.149.20260724132425 La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Comité de Dirección del Partido Popular, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este viernes que es "verdaderamente sorprendente" que el Gobierno de Pedro Sánchez pida "seguir dando la cara" por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y defender sus "diamantes".

"¡Qué triste que el Partido Socialista Obrero Español llame a los trabajadores de este país a defender los diamantes de José Luis Rodríguez Zapatero!", ha exclamado Ezcurra en declaraciones a los medios en la sede nacional del PP.

Ezcurra ha señalado que "probablemente" Zapatero acudió a esa entrevista en el programa 'Mañaneros' de TVE "impulsado por Moncloa" para "desactivar una bomba y acabó encendiendo la mecha porque dijo cosas sorprendentes, como que no había afán patrimonial en las joyas que encontraron en su despacho o que él no juzgaba intenciones".

"No juzguemos intenciones pero qué casualidad que una compañía aérea --Plus Ultra-- que sólo tiene un avión y que está participada por capital del régimen chavista de Venezuela, solicite un rescate público al Gobierno de España mientras se gasta una fortuna en informes de consultoría global", ha enfatizado.

Además, Ezcurra ha dicho que es una "casualidad" que esos informes de consultoría global "los haga una empresa constituida sólo 15 días después" de que la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez "pisara ilegalmente España". "Y qué casualidad que esa empresa sin ningún trabajador sólo tenga dos proveedores relevantes, que son José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas", ha añadido.

También ha recalcado con ironía que es una "casualidad" que el juez que investiga estos hechos "encuentre en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero joyas por valor de más de un millón de euros".

Por todo ello, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha indicado que "la defensa jurídica de José Luis Rodríguez Zapatero está muy difícil, pero desde luego la defensa política es absolutamente imposible". Y ha subrayado que "lo verdaderamente sorprendente es que el Gobierno invite a seguir dando la cara por su faro moral".

Ezcurra ha señalado que ha sido una semana "paradigmática para el sanchismo" porque empezó el lunes con Julio Martínez, socio de Zapatero, "cantando La traviata" y terminó el jueves con Zapatero "tiritando en TVE".

"¿Cómo será la situación de grave que ni la Televisión Pública ni Telepedro han sido capaces de blanquear los graves hechos que conocemos por parte del expresidente del Gobierno y faro moral del socialismo", ha resaltado.

"EL GOBIERNO HA VUELTO A PERDER LA SENDA DE ESTABILIDAD"

Después de que el Congreso tumbase este jueves el techo de gasto y la senda de déficit, Ezcurra ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "termina el curso político como lo empezó, con derrotas parlamentarias".

"El Gobierno ha vuelto a perder la senda de estabilidad y lleva toda la legislatura, no digo sin aprobar, sin presentar unos Presupuestos", ha señalado, para añadir que su intención de seguir adelante pese a esa derrota es "la última palada de tierra sobre un Gobierno que está completamente muerto".

Finalmente, Ezcurra ha afirmado que España "necesita echar ya a los jetas de la política española". "Es urgente que vuelva la decencia a las instituciones españolas, que el país vuelva a funcionar", ha manifestado, para concluir que si Alberto Núñez Feijóo llega a Moncloa llevará a cabo una "reconstrucción nacional".