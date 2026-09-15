PP y Vox apuntan a que la UE suspenda relaciones con Marruecos en respuesta a la crisis de Ceuta

1117073.1.260.149.20260915120139 Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

ESTRASBURGO (FRANCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular y Vox han apuntado este martes a que la Unión Europea suspenda las relaciones con Marruecos en respuesta a la crisis registrada en Ceuta, con la entrada masiva de migrantes vivida el pasado 30 y 31 de julio, horas antes del debate que tendrá lugar en el Parlamento Europeo.

En un encuentro con periodistas, entre ellos Europa Press, en Estrasburgo, ambas formaciones han aludido a una reacción europea ante la crisis registrada en el enclave español, apuntando al Acuerdo de Asociación que rige las relaciones con Rabat.

"Es difícil que se puede aspirar a una relación política y comercial con Marruecos normalizada, cuando ni los cadáveres de los ahogados han sido autorizados a ser retornados para ser enterrados en suelo marroquí", ha afirmado el eurodiputado Javier Zarzalejos, antes del debate parlamentario.

La Eurocámara aprobará una resolución este jueves que, según el texto propuesto por el Partido Popular Europeo no va tan lejos y señala que Marruecos debe asumir su responsabilidad y cumplir sus compromisos en materia de gestión de fronteras, aludiendo a que las reclamaciones de soberanía de Ceuta y Melilla son "incompatibles con un país socio".

Por su lado Vox ha señalado claramente esta opción, cuando el eurodiputado Jorge Buxadé ha señalado que hay que "suspender" el Acuerdo de Asociación, junto a medidas como un despliegue militar en la frontera para "cerrar a cal y canto" el paso, y levantar unas vallas más alta, aludiendo al caso de Finlandia o los países bálticos en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia.

Buxadé ha denunciado que no haya avances en los trámites burocráticos para retornar a los ciudadanos que cruzaron la frontera de forma ilegal. "Llevamos 46 días y no tenemos el listado de cuantos se ha notificado el inicio del proceso para expulsarles. Si se quedan volverán más", ha señalado.

Mientras, el eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, ha reclamado la solidaridad europea, incidiendo en que el debate debe centrarse en "lo que puede hacer la UE, más que señalar a un Estado miembro".

Así ha pedido unidad de los 27 ante situaciones críticas y que no se vivan "un zafarrancho de pánico", aludiendo a que España "no debe ser señalada por tener a Ceuta y Melilla" y el bloque europeo tiene que "emplearse diplomáticamente con Marruecos" para que cumpla sus compromisos.