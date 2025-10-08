El PP y Vox se enzarzan en redes sociales y Nuevas Generaciones dice que Abascal "no trabaja"

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal comparece ante los medios tras la reunión del comité de Acción Política de Vox en la sede del partido, a 1 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox se han enzarzado de nuevo este miércoles en redes sociales, con un cruce de reproches mutuo por la carne que se sirve en los comedores escolares en Ceuta. Además, y después de que Santiago Abascal haya acusado una vez más al PP de pactar con el PSOE, Nuevas Generaciones ha asegurado que el presidente de Vox "no trabaja".

En concreto, Abascal se ha hecho eco de las declaraciones de Pedro Sánchez este martes asegurando que "la corrupción no se tapa", el mismo día que el Gobierno anunció que impulsará una ley para obligar a los cargos públicos a publicar sus agendas institucionales.

Según Abascal, "son ladrones y cosas peores" y "van a tratar de perpetuarse en el poder para eludir la cárcel". "Y el PP sigue pactando con ellos, aquí y en Bruselas", ha afirmado en un mensaje en su cuenta de 'X', que ha recogido Europa Press.

NNGG, A ABASCAL: "El PP TRABAJA PARA EL CAMBIO. TÚ NO TRABAJAS"

Poco después, Nuevas Generaciones --la organización juvenil del Partido Popular-- ha respondido a Abascal en la misma red social. "El PP trabaja para el cambio que España necesita. Tú no trabajas", le ha espetado.

Ambas formaciones han protagonizado otro encontronazo a raíz de la comida en los comedores escolares en Ceuta, después de que Vox se haya eco de la información de 'La Gaceta' acerca de que los comedores escolares de la ciudad autónoma sólo servirán carne halal para no "molestar" a los musulmanes, de forma que "ningún niño podrá comer cerdo", según ese medio.

Vox ha afirmado que "los niños de Ceuta ya no tendrán el menú del resto de los niños españoles". "El PP, que gobierna en Ceuta, ha decidido que se alimentarán según las normas de los islamistas. Aunque lo paguen los españoles", ha subrayado, para añadir: "Este es el partido del señor Feijóo. Y no se distingue en nada de las políticas de Sánchez".

Poco después, le ha respondido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra: "O Vox no sabe que la decisión depende del Ministerio de Educación o deliberadamente tratáis a la gente como idiotas. Y no sé cuál de las dos es peor".

Según Ezcurra, el partido de Abascal tiene "derecho a hacer oposición al PP pero no a mentir a los españoles". "Retirad el tuit, salvo que la orden sea de Bolaños", ha solicitado a Vox en un mensaje en la red social 'X'.