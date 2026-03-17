PP y Vox tumban en las Cortes Generales la propuesta del PSOE para declarar zonas de mercado tensionado en Baleares

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Carteles de 'Se alquila' pegados en un edificio, a 28 de diciembre de 2022, en Madrid (España) - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han rechazado en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) sobre Insularidad una iniciativa del PSOE con la que se instaba al Govern balear y otras administraciones del archipiélago a declarar zonas de mercado residencial tensionado y aplicar el índice de precios de referencia del alquiler con el objetivo de frenar el encarecimiento de la vivienda.

La moción --iniciativa no vinculante--, cuyo texto ha recogido Europa Press, planteaba aplicar el mecanismo previsto en la Ley por el derecho a la vivienda para contener los precios del alquiler en Baleares, en un contexto que los socialistas califican de "crítico".

En concreto, la propuesta advertía de que la comunidad autónoma registra los precios de alquiler más altos de España, lo que "dificulta gravemente" el acceso a una vivienda digna, especialmente entre los jóvenes. Según el texto, las personas de entre 16 y 29 años tendrían que destinar el 136% de sus ingresos para emanciparse.

Asimismo, la iniciativa señalaba que los precios del alquiler aumentaron un 9,8% en 2024 y un 11% en el primer trimestre de 2025, y criticaba la falta de medidas "eficaces" por parte del Govern balear para frenar esta tendencia.

Por ello, el PSOE proponía declarar zonas de mercado residencial tensionado en Baleares y aplicar el índice de precios de referencia del alquiler durante un periodo de tres años, prorrogable anualmente, con el objetivo de aliviar la presión del mercado mientras se impulsan nuevas promociones de vivienda.

"NO PODEMOS PERDER MÁS TIEMPO"

Durante el debate, el senador socialista José Francisco Hila Vargas ha criticado la "negativa constante" del Govern balear a declarar zonas tensionadas, lo que, a su juicio, está obligando a los ciudadanos a asumir alquileres cada vez más elevados o a recurrir a soluciones precarias. "No podemos perder más tiempo", ha afirmado, instando al Ejecutivo autonómico a aplicar esta medida.

Por su parte, el diputado de Més adscrito al Grupo Sumar, Vicenç Vidal Matas, ha coincidido en el diagnóstico de una "emergencia habitacional muy grave" en Baleares, donde la vivienda se ha convertido, según ha denunciado, en un "activo de mercado para especular".

Asimismo, ha reclamado también la movilización de viviendas vacías, la cesión de pisos por parte de la Sareb y la construcción de vivienda pública, así como la adopción de medidas para limitar la compra por parte de no residentes y fondos de inversión.

VOX: "LAS POLÍTICAS SOCIALISTAS GENERAN RUINA"

Por el contrario, Vox ha rechazado la iniciativa, defendiendo que el control de precios del alquiler ha "fracasado" y ha provocado una reducción de la oferta de vivienda disponible.

El diputado Jorge Campos Asensi ha criticado la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno y ha asegurado que, desde la llegada de Pedro Sánchez, el precio de la vivienda ha aumentado un 40 por ciento.

En este sentido, ha apostado por derogar la actual normativa, incentivar fiscalmente a los propietarios y aumentar la oferta de vivienda como solución al problema.

En la misma línea, el diputado del PP Joan Mesquida Mayans ha reiterado la crisis de vivienda a las políticas del Gobierno central y ha acusado al PSOE de "eludir responsabilidades" tras ocho años en el Ejecutivo.

Durante su intervención, ha defendido que la intervención del mercado "no funciona" y ha apostado por medidas como la seguridad jurídica, la agilización de trámites urbanísticos y el aumento de la oferta de vivienda para reducir los precios.

Asimismo, ha reclamado desbloquear iniciativas legislativas como la ley antiokupación o la modificación de la Ley del Suelo, y ha criticado el incremento de plazas turísticas durante anteriores gobiernos en Baleares como uno de los factores que han contribuido a la situación actual.