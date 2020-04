El PRC reafirmará mañana a Sánchez su apoyo a un gran pacto para afrontar la crisis

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PRC, José María Mazón, reafirmará mañana su apoyo a un gran pacto nacional para afrontar la crisis sanitaria y económica que vive España como consecuencia de la pandemia de coronavirus, en la videoconferencia convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.

Como ya adelantó el pasado domingo en la Conferencia de Presidentes el jefe del Ejecutivo cántabro y secretario general de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla, Mazón trasladará a Sánchez la disposición "absoluta" de su partido a reeditar los Pactos de La Moncloa, al considerar que en este momento "no cabe el enfrentamiento partidista" y la gravedad de la situación que vive el país "exige actuar con la máxima unidad y responsabilidad política".

"Es mucho lo que está en juego, en primer lugar la salud, pero también el futuro económico y social del país y no podemos perder el tiempo en protagonismos estériles y ajenos al interés general de la ciudadanía", ha declarado.

El diputado regionalista ha realizado un especial llamamiento a la responsabilidad de la coalición de Gobierno PSOE-Podemos y del PP como primer partido de la oposición, ya que son ellos "quienes tienen que abrir el camino como representantes de la mayoría de los ciudadanos y sentar las bases para que el entendimiento sea posible".

A su juicio, los españoles "no merecen y no entenderían" que perduren las discrepancias partidistas en un momento en el que la prioridad está clara y no es otra que "atajar la pandemia con todas las medidas sanitarias y asistenciales posibles y afrontar la crisis económica con políticas que permitan que el país no se quede atrás y que las empresas y los ciudadanos vuelvan cuanto antes a la situación previa a la epidemia".

"Sin renunciar a las diferencias ideológicas, hay que anteponer los intereses generales de los españoles y si todos realizamos un esfuerzo con esa convicción, el acuerdo tiene que ser posible", ha valorado el diputado regionalista.

Mazón también ha considerado "clave" ese gran consenso nacional para defender "una mayor implicación de la Unión Europea" en la búsqueda de soluciones a la crisis que afecta a todo el continente y que a su juicio requiere "no sólo la relajación de las políticas de contención del gasto y lucha contra el déficit, sino también una mayor inyección económica que la anunciada hasta ahora y al alcance de todos los países".