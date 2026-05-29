La preocupación por la vivienda marca nuevo récord en el CIS y sube la que generan inmigración y sanidad

Manifestantes portan pancarta con lema 'La vivienda nos cuesta la vida' durante una manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda, a 24 de mayo de 2026, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vivienda se mantiene como principal problema de España marcando un nuevo récord en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde ya roza el 50% de menciones en los cuestionarios del estudio correspondiente al mes de mayo. Además, crece la inquietud por la inmigración, que aparece en la tercera posición, con un 18,9%, y la sanidad, que llega al 17,8% coincidiendo con la crisis del hantavirus.

Como segundo problema nacional de un estudio que se realizó en plena campaña de las elecciones autonómicas andaluzas y antes del estallido del 'caso Zapatero', repite la crisis económica, que se anota un 20,7% de menciones.

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