El presidente de la Abogacía subraya la importancia de defender a los abogados, sobre todo donde enfrentan amenazas

Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Abogacía, Salvador González, subrayó hoy la importancia de defender a los abogados, especialmente en países donde se enfrentan a intimidaciones y amenazas.

En la inauguración de la XIII edición del Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, que tiene como lema 'En defensa de quienes defienden', González afirmó que "defender a quienes nos defienden no es opcional", sino "obligatorio y urgente".

"No es solo un lema. Es una urgencia, es una causa, es justicia. En demasiados países, ejercer la abogacía se ha convertido en un acto de valentía. Intimidaciones, vigilancia, censura, criminalización: a esto se enfrentan quienes defienden derechos humanos", afirmó el presidente de la Abogacía.

En la inauguración intervino también el abogado general del Estado, David Vila, quien destacó la "necesidad de proteger la función del abogado" y se refirió a los "diferentes métodos de ejercer presión sobre un abogado".

González señaló que en este 2025 se han conseguido dos hitos importantes, fruto de años de trabajo de la Abogacía. Por una parte, citó la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que "refuerza las garantías para el ejercicio libre e independiente de la abogacía", y por otro, la aprobación, por parte del Consejo de Europa, del Convenio para la Protección de la Abogacía, que establece por primera vez un marco internacional vinculante para proteger a los abogados.

Sobre este último, González señaló que aún sigue sin estar ratificado por España y confió en que lo sea pronto, "como se comprometió el ministro de Justicia".

Sobre esas herramientas nacionales e internacionales de protección a la abogacía se habló en la primera mesa redonda con vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Noemí Alarcón; la fiscal Escarlata Gutiérrez y el abogado del Estado, Luis Gonzaga, quien destacó la importancia de proteger el derecho de defensa y de la especialización de los abogados.

Alarcón explicó que el Convenio del Consejo de Europa busca "garantizar la independencia y autonomía de la abogacía", y denunció que incluso en países como España "se producen injerencias y presiones; a veces hay prácticas que pueden inferir en el ejercicio práctico de nuestra profesión y debilitan al Estado de derecho".

Gutiérrez señaló la importancia de que haya una "abogacía independiente y libre de injerencias del poder público, con organizaciones colegiales que protejan a los colegiados". "Es importante blindar la independencia de una profesión tan esencial para la democracia y el Estado de derecho", añadió.

En esta edición del Congreso se va a poner el foco en la importancia de proteger el ejercicio libre y seguro de todos los abogado, sobre todo de aquellos que ven amenazada su práctica profesional en entornos de riesgo. De ello, se hablará en una mesa redonda con la abogada ecuato-guineana Gema Jones, la abogada palestina Sahar Francis y el abogado saharaui Hali M'hamed.

"Cuando un profesional de la abogacía es silenciado, no solo se vulnera su derecho, se vulnera el derecho de toda la sociedad a la justicia", señaló el presidente de la Abogacía.

Este Congreso será un espacio estratégico para reflexionar, visibilizar y actuar en torno a la protección de la abogacía defensora de derechos humanos. Y se pondrá en valor el compromiso de la Abogacía Española en la defensa de la defensa.