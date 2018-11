El presidente de la Audiencia Nacional pide "moderación" tras el fallo del Supremo sobre las hipotecas

Publicado 08/11/2018 13:29:17 CET

Dice que "a nadie le gusta" la huelga de jueces y fiscales y está seguro de que llegarán a un punto de encuentro

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, considera que las "críticas" y el "enfado" con el Tribunal Supremo tras la decisión sobre el impuesto de hipotecas son legítimas, si bien ha hecho un llamamiento a la "moderación" y respetar a esta institución como se respetan otras.

"Todo debe pasar por el derecho a la crítica, pero el Supremo, como cualquier otra institución, debe ser respetado", ha subrayado Navarro en un desayuno informativo organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en el que ha pedido "moderación" y "meditar un poco lo ocurrido".

"Yo creo que en estos momentos esta sentencia por su trascendencia, y va a haber modificaciones legislativas en el Consejo de Ministros de hoy, creo que hay que meditar un poco, ver lo que ha ocurrido y ver cómo se puede solucionar", ha manifestado.

En concreto, preguntado sobre el decreto que tiene previsto aprobar el Gobierno, que va en contra del fallo del Supremo según el cual es el cliente el que debe seguir pagando el impuesto, el presidente de la Audiencia Nacional ha aclarado que le parece "perfectamente legítimo" y que, por tanto, igual que él pide "respeto" para el Supremo y otras instancias judiciales, también lo debe haber hacia el Poder Ejecutivo.

En cuanto a las presiones que reciben los jueces en ocasiones, recordando en este sentido al tribunal que juzgó a los miembros de 'La Manada', Navarro ha dicho que su trabajo "a veces es difícil por la repercusión social" de determinados asuntos, por lo que considera que quizá sería conveniente que se pusieran en marcha mecanismos dirigidos a proteger la independencia judicial.

Navarro está de acuerdo en que los jueces deben admitir las críticas a su trabajo, pero no presiones, las cuales tampoco deben ser admitidas por los magistrados.

"A NADIE LE GUSTA" LA HUELGA

Sobre la huelga de jueces y fiscales fijada para el próximo 19 de noviembre, el presidente de la Audiencia Nacional ha admitido que "a nadie le gusta" una convocatoria así, "ni a los jueces", pero se ha mostrado seguro de que el Ministerio de Justicia y las asociaciones encontrarán puntos de encuentro.

"Estoy convencido de que al menos van a encontrar un punto de diálogo porque la huelga no gusta a nadie. En todo caso, he de decir que la Justicia no se paraliza porque habrá servicios mínimos", ha explicado.