El presidente gallego asegura que es decisión de Juan Carlos I si da o no explicaciones

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rehusado este lunes opinar sobre el Juan Carlos I debe o no dar explicaciones sobre su actuación en el pasado y se ha limitado a señalar que eso es una cosa que debe decidir el propio rey emérito.

Así lo ha señalado Rueda a su llegada a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, la primera a la que asiste como mandatario gallego tras suceder al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Rueda ha insistido en que la presencia de Juan Carlos de Borbón en Galicia ha sido "una buena noticia" desde el punto de vista promocional de la comunidad pero, al ser preguntado sobre si debe dar "explicaciones", ha indicado que "no corresponde al PP decirlo".

NO TIENE CAUSAS PENDIENTES

"No voy a valorarlo si tiene que darlas no lo sé, eso es una cosa que tendrá que decidir él", ha comentado, eso sí, a renglón seguido ha recalcado que "no tiene causas judiciales pendientes" que le impidan regresar a España y moverse con libertad por el país.

En la misma idea han abundado otros dirigentes populares a su llegada a 'Génova', como el presidente murciano, Fernando López Miras, o el presidente del partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Además, Núñez ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "preferir echarse en los brazos de Podemos" y "sus socios" en vez de "defender a la Monarquía". Desde su punto de vista, Sánchez ha llegado a "enfrentar a la Casa Real con la sociedad" para contentar a sus aliados.

"Alguien que ha aportado tanto a este país merece el respeto del Gobierno", ha añadido, recriminando a Sánchez que esté "embarrando el terreno de juego" porque "no quiere se hable de otras cuestiones".

"Yo siempre estoy con la institución monárquica", ha señalado, por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.