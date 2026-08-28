El presidente del Senado recibe la Orden del Mérito de I Grado de Ucrania

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (i), saluda a su llegada al Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La embajadora de Ucrania en España, Yuliia Sokolovska, ha comunicado al presidente del Senado, Pedro Rollán, que ha sido condecorado con la Orden del Mérito de I Grado de Ucrania, una de las más altas condecoraciones estatales del país, por su apoyo a la soberanía y la integridad territorial.

Así lo ha comunicado el Senado este viernes, después de que la embajadora ucraniana le haya informado de que el reconocimiento fue otorgado por decreto presidencial el pasado 21 de agosto.

Según fuentes del Senado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha concedido esta distinción en reconocimiento al compromiso y la contribución de Pedro Rollán y la Cámara Alta al apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como al fortalecimiento de la cooperación interparlamentaria entre ambos países.

En su mensaje, la embajadora agradece a Pedro Rollán y al Senado "el continuo respaldo y la solidaridad con el pueblo de Ucrania frente a la brutal agresión militar de la Federación de Rusia".