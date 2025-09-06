El presidente del Senado se reúne en Seúl con el presidente de la Asamblea Nacional de Corea

El presidente del Senado, Pedro Rollán junto al presidente de la Asamblea Nacional de Corea, Woo Won-shik, en Seúl (Corea del Sur). - SENADO

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán, y la delegación de la Mesa de la Cámara Alta que ha encabezado, ha iniciado su visita oficial a Seúl (Corea del Sur), con una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, a la que también asistió Lee In-young, presidente del Grupo de Amistad hispano-coreano.

El viaje institucional ha tenido como objetivo "fomentar y estrechar la diplomacia parlamentaria entre ambos países, así como la cooperación comercial, científica y en materia de turismo", según informan desde el Senado. Es la primera visita de una presidencia de una Cámara de las Cortes Generales en catorce años.

Durante el encuentro, se trataron diversos asuntos en pro de mejorar las relaciones parlamentarias, se analizó la cooperación entre ambos países y se puso en valor el gran número de empresas coreanas establecidas en España y de empresas españolas instaladas en Corea. Los ámbitos turísticos y culturales centraron también gran parte de la reunión, dado el creciente interés de la sociedad coreana por España, que recibió 430.000 visitas de coreanos en 2024.

Para Rollán, ambos países comparten valores democráticos, el objetivo de la prosperidad e instituciones sólidas. Asimismo, el presidente de la Cámara Alta subrayó que el establecimiento de las relaciones diplomáticas con Corea del Sur ha permitido avanzar en materia cultural, turística y lingüística, y aludió al papel que jugará la próxima inauguración del Instituto Cervantes en Seúl. Además, valoró la colaboración en materia científica y farmacéutica, alianzas todas ellas de gran importancia en el actual contexto sociopolítico internacional, al que tachó de "incierto y cambiante".

IMPULSO COMERCIAL

Por otra parte, Rollán apostó por un impulso del intercambio comercial, que ya se ha incrementado en un 200% en los últimos años "gracias a las inversiones en energías renovables o el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos, entre otras industrias".

Por su parte, Woo Won-shik agradeció al presidente su interés y conocimiento de la República coreana, trasladó el compromiso del Gobierno coreano con las energías renovables y la tecnología informática, y defendió la colaboración a nivel internacional en materia de seguridad y defensa.

REUNIÓN CON EL EMBAJADOR DE ESPAÑA Y EL GRUPO DE AMISTAD HISPANO-COREANO

La segunda jornada de la visita oficial comenzó con un encuentro de la delegación de la Cámara Alta con el embajador de España en Corea, Julio Herraiz. Durante la misma, se analizó la actual situación cultural, política y económica de la República, con especial atención al desarrollo de los sectores de la tecnología, la energía y la automoción.

También se valoraron las inversiones bilaterales España-Corea del Sur en sectores como el vehículo eléctrico, las energías o la petroquímica, y el interés creciente de la República por la cultura y la lengua española.

La reunión con el Grupo de Amistad hispano-coreano de la Asamblea Nacional y su presidente, Lee In-young, trató asuntos como la gestión del agua, los aranceles al sector automovilístico y la importancia del turismo.

VISITA A LA ZONA DESMILITARIZADA Y AL PARQUE CIENTÍFICO DE LG

En la tercera jornada, 3 de septiembre, el presidente del Senado visitó la zona desmilitarizada que separa Corea del Norte y Corea del Sur, incluyendo el paso por la llamada Freedom House, y el área de seguridad conjunta, parte del contingente de Naciones Unidas establecido tras la firma del armisticio para garantizar la seguridad de la zona.

Por último, la delegación recorrió el parque científico de LG en Seúl, el mayor de Corea con 26 edificios y 26.000 empleados. Fue recibida por su CEO, Suehyun Johan Chung.

Rollán situó a la empresa como una de las líderes a nivel mundial, valoró la visita impulsada "entre países amigos", y apostó por "reforzar la cooperación de España con empresas punteras como LG". Se interesó además por las principales inquietudes y líneas de negocio, especialmente por la incidencia de la inteligencia artificial y las nuevas formaciones universitarias.