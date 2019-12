Los presos del 1-O, la república vasca, la España vaciada y Andalucía libre se cuelan en la constitución del Senado

Actualizado 03/12/2019 15:26:21 CET

El PP ha solicitado a la nueva presidenta antes de las tomas de posesión que lo evitara, pero Llop ha defendido que es legal

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La toma de posesión de los senadores de la XIV legislatura ha registrado de nuevo el uso de fórmulas diversas para acatar la Constitución, que todos los parlamentarios han jurado o prometido pero una veintena de ellos lo ha hecho o por la libertad de los políticos presos por el 1-O, o hasta la llegada de la república catalana, de la vasca, en defensa de la España vaciada o por Andalucía libre.

La nueva presidenta del Senado, Pilar Llop, ha aceptado el acatamiento de todos ellos a pesar de la reclamación que le había hecho el portavoz del PP, Javier Maroto, de que no permitiese hoy otra fórmula que no fuera un 'sí, juro' o 'sí prometo. Llop le ha recordado que el Tribunal Constitucional ha aceptado otros añadidos siempre que se acate la Carta magna y que esas coletillas "no suponen contradicción ni a la Constitución ni al Reglamento del Senado".

Ha dado la cuestión por zanjada y ha comenzado el desfile de senadores hasta la tribuna del hemiciclo para, delante de una Constitución y de la nueva presidenta, jurar o prometer el cargo.

Los senadores de ERC han repetido la fórmula que ya emplearon en mayo, tras las elecciones generales de abril: "Por los presos políticos y el retorno de los exiliados, hasta la llegada de la república catalana y por imperativo legal". Los de Bildu han añadido por su parte la frase "hasta la llegada de la república vasca", mientras que los senadores del PNV lo han hecho por imperativo legal.

DE TERUEL A LAS ISLAS BALEARES

A estas fórmulas más o menos escuchadas ya en otras sesiones constitutivas de las Cortes se han sumado hoy otras nuevas. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha prometido la Constitución "por los derechos del País Valenciano". Y los dos senadores de Teruel Existe, Joaquín Egea y Beatriz Martín, lo han hecho para "exigir el cumplimiento de los artículos 138 y 139 de la Constitución" y para evitar "una España vaciada y una desarrollada". Esos dos artículos consagran la igualdad de derechos de los españoles y el equilibrio económico entre territorios.

Además, la senadora de Adelante Andalucía, María Pilar González, ha prometido el cargo "por Andalucía libre" y la senadora de En Comú Podem, Sara Vilà, lo ha hecho "por la igualdad de género, por la justicia climática y porque los niños tengan un futuro mejor". El senador de Mès, Vicenc Vidal, ha añadido a su promesa la defensa del derecho de autodetrminación y su lealtad a los pueblos de las Islas Baleares, mientras que los dos senadores de Vox han proclamado acatamiento a la Constitución "por España".

La presidenta del Senado ha admitido las fórmulas pronunciadas sólo en catalán y únicamente ha vuelto a preguntar a una senadora si acataba la Constitución. Idurre Bideguren (EH Bildu) ha prometido sólo en euskera por imperativo legal y hasta la república vasca, y Llop le ha vuelto a preguntar: "Entonces, ¿juráis o prometéis?". A lo que la senadora ha repetido la fórmula en castellano y el 'sí, prometo'.

Los senadores de Junts han tomado posesión del escaño ante notario, una posibilidad que permite el Reglamento del Senado, por lo que hoy no han seguido la tradición de salir a la tribuna ante la Constitución.