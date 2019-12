Congreso de los Diputados | Directo: Elección de la mesa del Congreso

Batet replica al PP que los juramentos se ajustan al TC y espera normalidad en la apertura del Congreso

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha asegurado que los acatamientos de los diputados al jurar o prometer su cargo se han "ejercido por las diferentes presidencias de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aceptando aquellas que no implicaran condición, reserva ni limitación del acatamiento a la Constitución ". Además, espera que la sesión constitutiva de este martes se produzca "sin incidencias".Así se recoge en la carta que Batet envió este lunes por la noche al PP que da respuesta al escrito previo que le remitió el líder del PP, Pablo Casado, para solicitarle que impida a los diputados electos fórmulas no legales de acatamiento de la Constitución, avisándole de que, si no lo hace, podría enfrentarse a sanciones legales o administrativas.