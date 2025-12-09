Primer expediente del Congreso a un periodista: fue denunciado por Sumar por interrumpir una rueda de prensa

Archivo - Uno de los emblemáticos leones que se encuentran delante de la fachada del Congreso de los Diputados en la Plaza de las Cortes de Madrid. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha acordado este martes la apertura del primer expediente a un periodista acreditado, que fue denunciado por Sumar por interrumpir una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez Barbero, una decisión que se ha adoptado con los votos del PSOE y Sumar y el rechazo del PP, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El expedientado es Bertrand Ndongo, de 'Periodista Digital', a quien Sumar denunció por tomar la palabra sin permiso para hacer sus preguntas a Barbero, interrumpiendo reiteradamente la conferencia y a quien en ese momento tenía el turno para hacerlo.

Se trata de la primera denuncia que se registra tras la entrada en vigor de las nuevas normas aprobadas por el Congreso para los profesionales de los medios de comunicación acreditados en la Cámara.

Según el Reglamento del Congreso, una vez incoado un procedimiento sancionador, se dará trámite al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP), que se ha constituido este mismo martes, y del que forman parte todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y Vox, que se han autoexcluido. También asisten con voz pero sin voto representantes de asociaciones profesionales.

Este consejo tiene un plazo de quince días para elaborar un informe sobre los hechos o conductas denunciados y una vez elaborado el informe o transcurridas las dos semanas, el asunto volverá a la Mesa, que deberá designar a tal efecto a una persona para que instruya el correspondiente expediente. La última palabra la tendrá la Mesa, que tendrá un máximo de seis meses para tomar una decisión.

SUSPENSIÓN DE LA CREDENCIAL

Sumar ha denunciado a Ndongo por lo que el Reglamento del Congreso establece como una infracción grave --"obstruir o interrumpir el orden de las ruedas de prensa o demás encuentros de los miembros de la Cámara con los representantes de los medios de comunicación"-- que pueden ser sancionadas con una suspensión de la credencial de entre once días y tres meses.

Además en su próxima reunión la Mesa del Congreso tendrá que pronunciarse sobre otra denuncia, la que la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) ha presentado contra Vito Quiles del canal 'Estado de Alarma'.