Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

18/12/2019

MADRID, 18 Dic.

Las primeras ediciones de los principales periódicos incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "EE UU quiere ampliar su presencia en Rota un 50%"; "El Papa levanta el secreto pontificio para casos de abusos"; "Sánchez tratará con Torra 'la crisis política' catalana si es investido"; "'Perdone que le llame a esta hora. Nos desplegamos en Panamá"; "Emanciparse cuesta un 94% del salario".

EL MUNDO: "Sánchez contenta a Torra y enfila una 'investidura Frankestein'; "Condena a la corrupción bajo el paraguas del PNV"; "El Supremo investigará a la 'número 2' de Puigdemont por adjudicar a un narco"; "Los sindicatos desbordan París antes de negociar hoy las pensiones con Macron"; "El Papa acaba con la ley del silencio en la pederastia"; "Tres años por matar a un 'alienígena'".

LA VANGUARDIA: "Sánchez ofrece a Torra dar respuesta a la 'crisis política'"; "El Supremo investigará a Laura Borràs por adjudicar contratos a dedos"; "Protestas con pelotas hinchables en el Camp Nou"; "El Papa levanta el secreto en los casos de pederastia".

ABC: "Ximo Puig mintió en las cortes valencianas. El diario británico 'The Guardian' desmiente al presidente valenciano en comunicado remitido a ABC. 'Los anuncios se tratan y marcan como contenidos publicitarios. La entrevista no fue escrita por nuestros redactores, se etiquetó como de pago. Es incorrecto describirla como

periodismo de 'The Guardian''.

EL PERIÓDICO: "Torra tropieza con las cifras del presupuesto"; "Sánchez allana la investidura al aceptar verse con el 'presidente'"; "El Tribunal Supremo investiga a Borràs por prevaricación y malversación".

EL CORREO: "La corrupción sacude al PNV"; "El Gobierno vasco convocará en 2020 la mayor OPE de la historia con 7.545 plazas"; "Sánchez acepta ahora recibir a Torra".

LA RAZÓN: "Sánchez se ve presidente el 30"; "Ni quince minutos por barba"; "El TS investiga a la portavoz de JxCAT por adjudicar 'contratos a dedo'"; "El Papa elimina el secreto pontifico para los casos de pederastia"; "Prisión permanente revisable para 'El Chicle' por asesinar a Diana Quer".