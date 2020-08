Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La segunda ola golpea a España"; "Álvarez de Toledo, historia de una caída a cámara lenta"; "Hay que actuar ya"; "Josep Borrell: Lukashenko es como Maduro. No le reconocemos, pero hay que tratarle".

EL MUNDO: "Plácido Domingo: Quiero aclarar a las instituciones que nunca he abusado de nadie"; "José Luis Martínez-Almeida: El PP no va a optar por la polarización pero tenemos que ser una alternativa al Gobierno"; "Los padres se rebelan contra educación: Nuestros hijos no irán al colegio, no es seguro";

LA VANGUARDIA: "Los maestros claman por más medidas para poder volver todos a las aulas"; "La campaña electoral de EE.UU. adquiere un tono apocalíptico"; "El giro del PP refuerza el poder del número dos, García Egea"; "El delta del Ebro, paraíso amenazado de los flamencos"; "Hèctor Parra compone una ópera inspirada en la obra de Miró".

ABC: "Pueblos secuestrados por los okupas".

EL PERIÓDICO: "Pugna por el alma de EEUU"; "Tres mujeres para hallar la vacuna del covid"; "Facebook da alas a webs que niegan el Holocausto"; "Márquez dice adiós al título por la lesión".

EL CORREO: "Marijaia se quedó en casa"; "Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao: Volver al confinamiento no está en el horizonte, sería un golpe mortal para la ciudad"; "El coronavirus invade las residencias: dos muertos y un brote con 33 casos en Barrika"; "Nahia Sololuze, hija de Alberto Sololuze: El mismo día del derrumbe nos dijeron que no iban a encontrar a mi padre vivo".

LA RAZÓN: "Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados: Los reproches de Cayetana no son lo importante. Hay que dejar de mirarse el ombligo"; "Alerta en los hospitales ante un nuevo colapso de rebrotes"; "Familias desahuciadas a la espera de cobrar el Ingreso Mínimo Vital"; "¿Dónde irán a parar los tomates de la tomatina?".