Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

EL MUNDO: "Jaume Roures, bajo la lupa en 2020: "En este negocio no puedes pretender no tener problemas"; "Isidro Fainé: La fusión de Caixabank y Bankia es una operación de todos, también la ministra Nadia Calviño ha jugado un papel crucial"; "Juan Manuel Moreno: "¿Para qué quiere Sánchez el estado de alarma hasta mayo si no lo ejerce?"; "Madrid detecta cuatro casos de la variante más contagiosa del coronavirus"; "Así se vacuna desde hoy contra el Covid en España"; "Una duda razonable: ¿Somos buenos antepasados?; "Los ataúdes del palacio de hielo, la estampa más dolorosa"; "La saga de los grandes: de padres rojos, hijos falangistas".

ABC: "Sánchez, a la cola en gestión y a la cabeza en propaganda"; "El Gobierno cubrió las cajas de vacunas que llegaron ayer a Guadalajara con su logo y difundió las imágenes a los medios"; "El Gobierno usa la vacuna para hacer autobombo, pese a que en los rankings internacionales España ocupa los últimos puestos en desempeño sanitario y económico contra el Covid"; "Madrid confirma cuatro positivos de la cepa británica y Ayuso carga contra el presidente por el coladero de Barajas"; "Marruecos y el coronavirus disparan casi un 30% la entrada de inmigrantes ilegales este año".

EL PERIÓDICO: "Recuperar la voz cantante"; "Los británicos tendrán más difícil estudiar en la UE y volverán al pasaporte"; "Arranca por fin la campaña de vacunación en España y en el resto de la UE"; "Detectados en Madrid varios infectados con la cepa británica del coronavirus"; "El PSOE mide su valoración sobre Felipe VI por equilibrio con los aliados".

EL CORREO: ""Es triste que por algo que he dicho no vean mis películas", lamenta Coixet"; "Anuario 2020: el año en el que vivimos confinados"; "Las reformas que necesita Euskadi para despegar"; "Guía para seguir la asamblea del Athletic por internet"; "¡Necesitamos entrenar!"; "La vacuna llega hoy a las residencias vascas, donde el covid se ha llevado a 900 mayores"; "Iturgaiz: Urkullu quiere bailar con Podemos y Bildu, el PP no está invitado"; "Las primeras lecturas del acuerdo dan la victoria a la Unión Europea".

LA RAZÓN: "Vacunas made in ¿Gobierno de España?"; "Moncloa se apropia del medicamento y coloca el sello gubernamental en las cajas"; "Cerca de nueve mil españoles recibirán hoy la primera dosis anticovid"; "Guía práctica para saber dónde, cómo y cuándo será vacunado"; "Casado impone prejubilaciones en los cargos del PP"; "Brexit: cinco décadas de tortuosa relación entre Reino Unido y la Unión Europea"; "Sánchez Llibre: La lealtad institucional hace tiempo que no existe"; "Más allá de la covid: los diez avances científicos de 2020".

LA VANGUARDIA: "La vacuna abre hoy una nueva etapa de la pandemia"; "De la Inglaterra de Dickens a la de Boris Johnson"; "Problemas para cobrar las multas de la Covid-19"; "Cien propuestas culturales para el 2021": "Entrevista a José Luis Ábalos: "El Gobierno tiene la obligación moral de aliviar tensiones en Catalunya""; "Artur Mas: "Me costó llegar a president; nada salió como esperaba"".