Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

EL PAÍS: "Francia vota con la ultraderecha de Le Pen a las puertas del poder"; "El desastroso debate de Biden deja en vilo a Estados Unidos y al mundo"; "Seis asesinatos en tres casos de violencia machista"; "Una de cada dos personas LGTBI sufrió agresiones el último año"; "Félix Bolaños: 'El acuerdo sobre el CGPJ da profundidad a la legislatura'".

EL MUNDO: "La gente interpretará que tengo un lado oscuro, dame un motivo (Ábalos a Sánchez en la tensa reunión en Moncloa donde fue destituido)"; "Directivos militantes en empresas sin complejos"; "El 63% de los españoles cree que el pacto del CGPJ suscrito por PP y PSOE es 'un ejemplo'"; "Violencia machista sin fin: 4 mujeres y 2 niños asesinados en 24 horas".

ABC: "Entrevista a Felipe González, expresidente del Gobierno: 'La amnistía no me representa y me atengo a la voluntad del partido en el último congreso'".

LA VANGUARDIA: "La Unión Europea aguarda con inquietud el voto de Francia"; "Jaume Collboni: 'Nos vemos capaces de seguir gobernando en solitario'"; "Médicos y enfermeras emigran en busca de mejoras laborales"; "ERC da al PSC hasta final de julio para lograr un preacuerdo"; "El narco aumenta la presencia de armas de guerra en Catalunya"; "Cuatro mujeres y dos niños, asesinados en crímenes machistas".

LA RAZÓN: "Los partidos activan el 'modo campaña' ante un posible adelanto electoral"; "Día negro de violencia machista"; "Entrevista a la presidenta de la APM, María Jesús del Barco: 'El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial es un buen pacto para la Justicia'; "Las vacaciones más caras y con la ola de 'turismofobia' al acecho; "Clamor entre los demócratas para que Biden dé un paso atrás tras el fracaso del debate".