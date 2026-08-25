Prisión provisional para dos detenidos por agredir e intentar robar a un guardia civil fuera de servicio en Ceuta

Varios agentes de la Policía Nacional vigilan una playa, a 19 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El titular del juzgado de instrucción que lleva el caso de dos detenidos mayores de edad por su presunta participación en el robo con violencia sufrido en Ceuta, el pasado fin de semana, por un agente de la Guardia Civil fuera de servicio, ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos, a la espera de juicio.

Según ha confirmado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a través de un comunicado, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por la propia AUGC, solicitaron de forma coincidente la prisión provisional. Así, han explicado que el fiscal ha fundamentado su petición en la gravedad del delito de robo con violencia, la pena en abstracto prevista, y la falta de arraigo de los detenidos en la ciudad autónoma.

En este sentido, la acusación particular se ha adherido a la petición fiscal y ha ampliado los cargos, al considerar que la conducta de los detenidos "constituye además un atentado contra agente de la autoridad, un delito leve de lesiones y un delito de resistencia frente a los agentes de la Policía Nacional que practicaron la detención".

El intento de robo tuvo lugar a las 04.30 horas del pasado domingo, en una estación de servicio en la zona cercana al Puerto de Ceuta cuando varios jóvenes se acercaron al agente con intención de intimidarle y robarle.

El guardia civil se negó a entregarles dinero, lo que provocó que recibiese varios golpes, patadas y puñetazos. Posteriormente, salieron corriendo de la zona de los hechos.

El agente dio aviso inmediatamente al Cuerpo Nacional de Policía, que, tras desplazar una patrulla al lugar de los hechos, encontró pocos minutos después a los inmigrantes por separado, en distintos lugares de una zona de la ciudad en la que se encuentran varias superficies comerciales.