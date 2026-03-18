Las prisiones intervienen 2.466 móviles en 2025: "Genera un mercado negro y amenaza la seguridad"

Archivo - El centro penitenciario de Estremera, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los centros penitenciarios incautaron durante 2025 un total de 2.466 teléfonos móviles en los establecimientos dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, elevando a 13.208 los terminales intervenidos desde 2021.

"Genera un mercado negro y amenaza la seguridad", han indicado desde el sindicato Acaip-UGT, que alerta de que se trata de una problemática recurrente en las prisiones, donde calculan que se detectan "más de seis terminales cada día por los empleados públicos penitenciarios".

Según Acaip-UGT, los teléfonos móviles siguen siendo uno de los principales objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios, lo de deriva en un "grave riesgo para la seguridad y el control de las comunicaciones de los internos".

DRONES Y FALTA DE MEDIOS DE DETECCIÓN

"Estos dispositivos pueden ser utilizados para coordinar redes criminales, mantener el control sobre actividades ilícitas o contactar con víctimas en casos de violencia de género, entre otras conductas que ponen en riesgo la seguridad de instalaciones críticas del estado", ha añadido.

Acaip-UGT ha alertado de la "obsolencia de muchos sistemas de inhibición señal" y de la carencia de medios para la detección de estos objetos prohibidos, a pesar de que cada vez se usan métodos más sofisticados para su introducción en las prisiones.

"A su reducido tamaño y facilidad para ocultarlos se suma el uso de drones, que permiten lanzar paquetes al interior de los centros con gran precisión, dificultando las labores de prevención y facilitando la entrada de dispositivos más sofisticados con acceso a internet", han alertado.