El abogado Junqueras y Romeva denuncia un "vodevil procesal" contra la disidencia política"

El abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, ha sido el primero en intervenir en el juicio por el 'procés' independentista que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo y ha afirmado que esta causa es un "vodevil procesal" que "atenta contra la disidencia política". Tras afirmar que se han vulnerado o restringido todos los derechos constitucionales, ha pedido de nuevo la libertad de los acusados en prisión para "hacer un juicio distinto mañana".

"Nos encontramos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales", ha afirmado en el arranque del turno de una hora que le ha concedido el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para exponer su alegato.

Interviene en el turno de las denominadas cuestiones previas, dirigidas a exponer posibles vulneraciones de derechos fundamentales antes de dar comienzo al juicio en sí con los interrogatorios de los procesados.

"Tengo que hablar de derecho penal democrático, no vamos a hacer una defensa política sino a defender valores y derechos humanos", ha manifestado el abogado, aludiendo a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el opositor pro-kurdo Demirtas que a su juicio "tiene que ver con el silenciamiento de la disidencia política y sobre cómo se puede utilizar la prisión provisional para afectar a la agenda política".

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

Si bien ha indicado que en este procedimiento se ha llevado a cabo el "derecho penal del enemigo", recordando una de las frases que, según ha dicho, escuchó al exmagistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco: "Hacer justicia es mantener la civilización".

Van den Eynde ha cuestionado que se diga que la causa no tenga una vertiente política porque la primera resolución del juez instructor Pablo Llarena, en la que se decidió el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, se decía que no había una solución pacífica para el conflicto en Cataluña. "La autodeterminación es la fórmula de que no existan conflictos en el mundo", ha añadido.

De hecho, ha asegurado que lo que se ha investigado "hasta en cinco, seis o siete jurisdicciones" es un "proyecto político". "Es un vodevil procesal", ha lamentado. Con ello, ha hecho especial hincapié en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde se instruye la organización del referéndum ilegal, que es la "causa madre".

"MONOTORIZACIÓN GENERALIZADA DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA"

Según ha recordado, este juzgado fue el que incoó diligencias para investigar unas manifestaciones del ex senador y magistrado suspendido, Santiago Vidal, y que después se amplió "sin justificación" a una querella de VOX por los delitos de rebelión y sedición, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña afirmase que no veía dichas conductas penales. Se trata de una "monotorizacion generalizada de toda la actividad política de los independentistas", ha dicho.

Para Van den Eynde, se han vulnerado numerosos derechos fundamentales como el de expresión, de reunión y manifestación, libertad ideológica, derechos políticos; así como derecho a la deliberación y separación de poderes.

"Si no se han violado todos los derechos fundamentales, se han restringido todos" los de la Constitución, ha enfatizado casi concluyendo su intervención, momento en el que incluso ha indicado que se ha vulnerado el derecho de libertad de culto porque al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras "no ha podido ir a misa" .

El abogado de Junqueras y Römeva ha vuelto a pedir una vez más la libertad de sus clientes porque no entiende que, en el caso del exvicepresidente catalán lleve "en prisión más de un año, lejos de sus hijos, de sus defensas" cuando han acudido siempre a todas las citaciones judiciales.

Es más, ha señalado que algunos de los acusados, como Römeva, fueron excarcelados por el juez Llarena durante la instrucción. "Piensen si podemos hacer un juicio distinto mañana", ha concluido el letrado.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Entre los derechos fundamentales que más ha resaltado ha sido el de libertad de expresión, con el que ha pedido que se dejen hacer protestas y se ha pedido que se protejan. Es más, ha indicado que en la "arena política" la restricción de los límites a la expresión es "la permisividad de ese derecho".

"Poner un papel en la urna, a favor de la independencia o no, expresión, gritos, cánticos, conciertos, de eso se habla y es lo que se criminaliza", ha explicado, al tiempo que ha relatado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconocer que para hablar de la independencia se pueden usar términos como "lucha, independencia, separatismo" o "pueblo oprimido".

También ha hecho alusión al derecho político y ha señalado que dos de los acusados, Jordi Sànchez y Jordi Turull no pudieron ser investidos como presidentes de la Generalitat. También, que algunos diputados procesados en la causa han sido suspendidos de cargo público por una "interpretación incorrecta de la ley" que, a su juicio, hace alusión a "terroristas".