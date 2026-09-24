Prohens aboga por poner "límites" al turismo en Baleares: "No se puede seguir creciendo a este ritmo"

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, y el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, mantienen un diálogo en el 'Forbes Económic Summit', a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha abogado por poner "límites" al turismo en Baleares, aportando desde la comunidad "más valor" y "menos volumen" al sector. "No se puede seguir creciendo a este ritmo y con este modelo", ha advertido.

"No podemos seguir midiendo el éxito de las temporadas turísticas en que cada año vengan más turistas, hay que hablar de límites y gestionarlos", ha expresado Prohens este jueves durante el 'Forbes Economic Summit 2026'; en una mesa de debate acompañada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y moderada por el presidente de SpainMedia y editor y director de Forbes, Andrés Rodríguez.

La presidenta balear ha avisado que el principal reto al que se enfrenta la comunidad es "la búsqueda del equilibrio" a la hora de gestionar el "éxito" turístico. Así, ha apuntado que debe crecerse "en valor y no en volumen". "Esta es la manera", ha remarcado.

En este sentido, ha resaltado la importancia de "la calidad por encima de la cantidad", abogando por "medir el éxito con parámetros no numéricos" y hacer las cosas "a fuego lento". "El turismo es mucho más que planta hotelera, sol y playa, o gestión de flujos de visitantes; es innovación, inteligencia artificial, digitalización y nuevas tecnologías", ha aseverado.

Así las cosas, ha defendido que las islas aportan a España "liderazgo empresarial", de la mano del turismo vacacional como "motor económico"; además de "sostenibilidad", anteponiendo "una mayor calidad de vida" y el "bienestar" de los residentes.

"Tenemos liderazgos, experiencias que aportan mucho a España y que queremos seguir aportando; tenemos que asumir la responsabilidad de como seguir ejerciendo este liderazgo", ha sentenciado Prohens.

CREE QUE LA ESTABILIDAD POLÍTICA EN ESPAÑA "ESTÁ RARA"

Por su parte, Rueda ha reivindicado la "identidad" gallega, instando a conservar "la Galicia tradicional", a la par que a atraer más mano de obra externa para impulsar los recursos naturales que "sustentarán a las empresas verdes del futuro".

El presidente gallego ha lamentado que, a su juicio, la estabilidad política en España "está rara", y ha esgrimido que "sin ella es muy difícil gobernar" puesto que "cuando no hay sosiego, nada más existe". Con todo, ha pedido al Ejecutivo que "actúe con justicia" para poder "discutir entre todos" y "conseguir los mejores resultados".

"Yo quiero lo mejor para mi comunidad pero también quiero lo mejor para mi país, por eso es tan peligroso esta practica desde el Gobierno de discusiones bilaterales y que nadie se entere de lo que se está hablando", ha concluido.