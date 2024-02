Prohens apremia a la "reconciliación" de Vox Baleares y dice que "la solución" pasa por "reconstruir" sus diputados

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha apremiado a Vox a que "acelere la reconciliación o el acercamiento de posturas" y ha insistido en que "no hay solución que no pase por que se vuelvan a reconstruir estos diputados para que Vox cumpla su parte del acuerdo".

"Que se sienten y que se reconstruyan. Yo tengo un pacto firmado con ocho diputados de Vox pero es un partido y un grupo que no es el mío; respeto sus crisis pero les apremio a que aceleren esta reconciliación o ese acercamiento de posturas que parece que ha habido estos días", ha dicho la líder del Ejecutivo autonómico este lunes en declaraciones a los medios.

Pese a que la presidenta se ha referido durante su intervención a los "ocho diputados" de Vox, fuentes del Ejecutivo han reconocido posteriormente que Prohens se estaba refiriendo en realidad a los siete parlamentarios con los que contaba el partido durante los últimos meses y no tenía en cuenta al ex de Vox Francisco Cardona, diputado no adscrito desde el pasado mes de octubre, a raíz de la polémica por la aprobación del techo de gasto.

La presidenta ha reiterado este lunes, en declaraciones a los medios, que la situación actual se debe a un "enfrentamiento interno entre dos sectores de un partido que no está en el Govern", y ha solicitado que "se pare esta situación y se reúnan".

"Desconozco si están reunidos ahora o no, pero si es así es una buena noticia; hemos visto que puede haber un acercamiento y sería una buena noticia para dar estabilidad al Parlament", ha señalado Prohens.

De otro lado, ha asegurado que mantiene el acuerdo de investidura firmado con Vox, que implica "un Govern del PP en solitario" pero que determina que la presidencia del Parlament corresponde a Vox.

En esta línea, ha afirmado que no incumplirá la palabra dada a los ciudadanos ni el acuerdo, por lo que esperarán a que Vox diga quién es su candidato "si es que hay cambios".

"Tenemos un acuerdo en el que Vox garantiza la estabilidad con ocho diputados; no hay solución que no pase por que se vuelvan a reconstruir estos diputados para que Vox cumpla su parte del acuerdo", ha repetido Prohens a los medios.

Asimismo, preguntada por una posible candidatura del PP para la presidencia del Parlament en caso de que la situación en Vox no se resolviera, la presidenta ha indicado que por ahora "no se está en este escenario".

"No estamos en este escenario, estamos en uno donde se tiene que hacer efectiva la expulsión y estamos esperando a los informes de los letrados. El PP siempre será respetuoso con el reglamento del Parlament y los informes", ha remarcado Prohens.

Mientras, ha asegurado que el Govern "continúa con su agenda", fruto de la "estabilidad que da tener un Govern solo del PP con unos presupuestos aprobados". "Pase lo que pase, el Govern está en pleno funcionamiento", ha concluido.