La provincia de Sevilla se proyecta en Madrid como un destino que "hay que vivir desde dentro"

Asistentes al evento de promoción de la provincia en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, dirigido al sector turístico. - DIPUTACIÓN

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla se ha presentado esta semana en Madrid, ante el sector turístico, como un un destino "que no se contempla desde fuera, sino que hay que vivirlo desde dentro, a través de su gente, su cultura y su forma de entender la vida"; ello, en un evento promocional dirigido a los profesionales de este ámbito, al que han acudido más de 350 asistentes, y organizado por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur.

Con este acto, celebrado en la Real Fábrica de Tapices, se recuperado el encuentro previsto por la institución provincial en la previa de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) 2026 y que no pudo llevarse a cabo entonces, al suspenderse como muestra de respeto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha estado presente en dicho evento, que ha girado en torno a la campaña 'Sevilla. No la mires, vívela', lema que vertebra la promoción de la provincia. Se concebía como una "presentación experiencial" del destino Sevilla, dirigida a operadores turísticos, profesionales del sector, creadores de contenidos, prescriptores y decisores de eventos, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la provincia.

Al acto también asistían, además, representantes del tejido turístico empresarial sevillano, así como otros agentes sociales, además de medios de comunicación especializados. Una gala, presentada por el escritor, periodista y humorista Julio Muñoz 'Rancio' y la actriz y cantante sevillana Nya de la Rubia, que contaba con actuaciones de la propia artista y de la Orquesta Flamenca de Sevilla.

"Se trata de que quienes nos visitan, sientan Sevilla e invitarles a compartirla con los sevillanos y sevillanas", señalaba Rodríguez Hans, al tiempo que subrayaba que la campaña responde a una manera de entender el turismo "más experiencial, más sostenible y más conectada con el territorio". "La provincia es un destino propio, una forma distinta de vivir Sevilla, con espacio, tiempo y autenticidad, que es el verdadero lujo que hoy busca el viajero".

AUTENTICIDAD Y CERCANÍA

El vídeo promocional, elemento central de la campaña, era uno de los protagonistas del acto. A través de una narrativa coral y emocional, la pieza presentaba la provincia como una experiencia vivida y compartida, construida a partir de microhistorias reales protagonizadas por personas del territorio: hombres y mujeres del sector, guías, anfitriones locales o vecinos y vecinas que encarnan la esencia del destino.

La pieza audiovisual integra en un mismo relato la diversidad de la oferta turística de la provincia --gastronomía, patrimonio, naturaleza, turismo activo, cultura y flamenco-- desde el punto de vista del visitante, "reforzando la idea de cercanía, trato humano y autenticidad que define la campaña y culminando con una llamada a la acción clara y memorable: 'Sevilla. No la mires, vívela'".

Como parte del diseño del evento, el público asistía a un 'videomapping escénico' concebido "como recurso experiencial para complementar y amplificar el relato de la campaña, prolongando su carga emocional y conectando al público con los valores del destino mediante un recorrido sensorial que evolucionó desde la expectativa del viaje hasta la celebración compartida".

La proyección, realizada en varias partes, dedicaba su cierre a la influencia de Sevilla y de su forma de vida en la formación de la Generación del 27, cuyo aniversario la Diputación proyecta conmemorar con un diverso programa de actuaciones.

Como colofón a la experiencia, los asistentes pudieron disfrutar de una degustación gastronómica marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', que permitió completar la descripción del destino desde la gastronomía: "uno de los grandes valores diferenciales del territorio".

SEGUNDO MERCADO NACIONAL DE PERNOCTACIONES

Esta gala ponía el broche de oro a una intensa jornada de promoción y comercialización del destino Sevilla en la capital madrileña. El vicepresidente de Prodetur, junto al presidente del Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB), Angel Díaz; el presidente de ASET, Jorge Robles; la presidenta de la Plataforma de Turismo Activo, María Ceballos; el presidente Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Alfonso Maceda, y el vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Pedro Agudo, entre otros, formaban parte de la delegación.

Todos ellos asistían a un 'workshop profesional' junto a cerca de 200 empresas madrileñas del sector, incluido el segmento de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE, por sus siglas en inglés). Con esta actuación, promovida por Prodetur-Turismo de la Provincia, se ha buscado facilitar el contacto entre estas empresas sevillanas y las agencias de viajes locales a través de una jornada comercial, tras la cual ha tenido lugar la presentación institucional del destino.

Además, en un acto previo a este encuentro profesional, a primera hora de la tarde, Rodríguez Hans participaba en una presentación del destino, con formato de almuerzo, ante un amplio grupo de periodistas especializados y decisores turísticos de la Comunidad de Madrid.

Concretamente, esta región es el segundo mercado nacional en pernoctaciones en la provincia de Sevilla, con el 20,4% en 2025, tan solo por detrás de Andalucía. Por tanto, "un mercado estratégico para el destino Sevilla". "Acciones como esta nos permiten reforzar la presencia de la provincia en mercados clave como Madrid, generando oportunidades reales de colaboración entre empresas y consolidando nuestro posicionamiento como destino competitivo y diferenciado", concluía Rodríguez Hans.