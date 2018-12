El PSC avisa a Torra de que su apuesta por la vía eslovena "pone en riesgo el autogobierno" catalán

Publicado 10/12/2018 14:27:55 CET

Anuncia medidas si Torra no aclara que los Mossos actuarán con "criterios profesionales y no políticos"

BARCELONA, 10 Dic.

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha advertido este lunes de que la apuesta manifestada por el presidente del Govern, Quim Torra, por la vía eslovena como solución para conseguir la república independiente de Cataluña y el episodio del fin de semana en la que algunos CDR han cortado carreteras sin intervención de los Mossos d'Esquadra "pone en riesgo el autogobierno" catalán.

"Pone en riesgo el autogobierno por la incapacidad manifiesta de Torra y el Govern de desarrollar las competencias que tienen encomendadas", ha expresado en una rueda de prensa tras criticar estos dos episodios.

Ha reconocido que los socialistas están preocupados por las declaraciones del presidente de la Generalitat: "No hay ni va a haber vía eslovena. La vía eslovena es la vía hacia el desastre y el caos de Torra".

Sobre que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya replicado a la apuesta por la vía eslovena de Torra subrayando que la propuesta de ERC es la una solución a la escocesa, es decir, negociando un referéndum con el Estado, ha reconocido que ha escuchado "varias voces del independentismo desmarcándose".

Sin embargo, ha añadido: "Son socios de Govern. El domingo vi al vicepresidente Pere Aragonès al lado de Torra cuando se inauguraba el Consell per la República", donde Torra defendió la vía eslovena.

TORRA, BUCH Y LOS MOSSOS

El tercer episodio que ha lamentado del puente es que Torra "ha puesto en duda" la actuación del cuerpo de Mossos durante las contramanifestaciones a los actos convocados por Vox en Girona y Terrassa (Barcelona) el jueves.

Se ha referido a las palabras de Torra y del conseller de Interior, Miquel Buch, que "ponían en duda a la cadena de mando" del cuerpo de la policía catalana.

En ese sentido, ha exigido trasladar a la ciudadanía en el menor tiempo posible "que los Mossos actuarán por criterios profesionales y no políticos", y ha advertido de que, si esto no pasa, tomarán medidas, aunque no ha desvelado cuáles.

Ha subrayado su apoyo y solidaridad con la policía catalana, de la que ha asegurado que "siempre han actuado por criterios profesionales y policiales", y ha exigido que esto siga siendo así, porque su labor es la de garantizar el derecho de expresión y manifestación.

Además, cree que los CDR han actuado en los últimos días "de forma impune" impidiendo el derecho de movilidad de los catalanes y ha pedido restablecer ante la ciudadanía la confianza en el cuerpo policial para no poner el autogobierno en riesgo, ha insistido.

CONSEJO DE MINISTROS

En este contexto, preguntado por si el Gobierno se plantea no celebrar su Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre, tal y como está previsto, ha respondido tajante: "El Consejo de Ministros se va a celebrar en Barcelona porque así lo ha decidido el presidente el Gobierno y porque somos un país serio".

"Que cada uno asuma sus responsabilidades. Estamos en un Estado que garantiza el derecho de expresión y manifestación, pero nada de poner en riesgo la seguridad", ha avisado.

También ha criticado que la semana pasada la portavoz del Govern, Elsa Artadi, tachara de provocación la decisión de trasladar la reunión del Consejo a Barcelona porque considera que es "un buena noticia que indica una sensibilidad de Pedro Sánchez para con los catalanes".

De hecho, ha calificado las palabras de la también consellera de Presidencia de ser "de mala educación y una irresponsabilidad", cuando los CDR se están organizando a través de las redes sociales para movilizarse en esa jornada.