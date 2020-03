PSE pide lealtad y recuerda al Gobierno vasco que las decisiones ahora las toma Sánchez

BILBAO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, Eneko Andueza, ha afirmado este lunes que "no es el momento para las disputas políticas" y ha pedido, tanto a Unidas Podemos como a los Gobiernos autónomicos, que sean "leales" con las decisiones que toma el Gobierno central en la situación generada por el Covid-19, porque "están fundamentadas en las opiniones de expertos".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Andueza ha señalado que la decisión del Ejecutivo central de paralizar las actividades no esenciales "se ha tomado porque los expertos en pandemias han dicho que era el momento para ponerla en marcha".

Además, ha indicado que "creo que todos teníamos en mente que este momento iba a llegar, porque los fines de semana hemos hecho frente a este virus mucho mejor que durante la semana, por lo que lo más lógico era parar la actividad".

En este sentido, ha recriminado a PNV y Unidas Podemos que "entren en disputas" con esa cuestión, cuando, en su opinión, "no es el momento para la disputa política, sino para que todos pongamos nuestras fuerzas en la misma dirección, porque este virus no conoce de fronteras, es una pandemia mundial, y no es el momento para que cada uno logre su medalla política".

"A Podemos y al resto de Gobiernos les pediría que fueran leales y, en la medida de lo posible, ayuden al Gobierno de España, porque las decisiones que adopta están fundamentadas en las opiniones de expertos, y todos debemos compartir ese criterio", ha afirmado.

"UNIFORMIDAD"

Asimismo, Eneko Andueza ha asegurado que el coronavirus "no tiene ninguna diferencia en Euskadi, Andalucía o los Estados Unidos", por lo que, en su opinión, "no es el momento de que cada uno tome sus propias decisiones", y ha recordado al Gobierno Vasco que "las decisiones ahora mismo las toma una sola persona, el presidente del Gobierno, porque le da uniformidad a esta crisis".

Además, ha considerado que "Euskadi no tiene tanta singularidad, porque las empresas que tenemos aquí también las tienen en otros lugares, y las decisiones tomadas no se han tomado con cálculos económicos, sino fundamentadas en las opiniones de los expertos".

"No sé quién ha estado despistado, porque, visto lo ocurrido en otros sitios, lo más lógico era que llegara este momento. No sé dónde estaba Arantxa Tapia, o si pensaba que esto no iba a llegar a Euskadi. Creo que todos estábamos seguros de que iba a llegar, y lo que debemos hacer es afrontar el momento y preparar los instrumentos y políticas que necesitaremos para hacer frente a los nuevos momentos", ha indicado.

Por último, el secretario general de los socialistas guipuzcoanos ha señalado que el Ejercito "ha puesto encima de la mesa la posibilidad de instalar un hospital de campaña" en Euskadi, y ha asegurado que, "si es posible, y si la situación se agrava, quizá sería beneficioso contar con esos recursos, aunque no tengo datos concretos para saber si la situación es grave o no".