El PSOE acusa al PP de "financiar" a Vito Quiles y de cederle el despacho de una diputada en el Congreso

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz. - PSOE - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE acusa al PP de "financiar" y ser el "cerebro" detrás de Vito Quiles y también de cederle el despacho de una diputada en el Congreso de los Diputados para grabar vídeos contra el Gobierno.

Así, la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró ha cargado contra los de Alberto Núñez Feijóo en sus redes sociales. "Lo financian, lo invitan a mítines y ahora también le dejan entrar a sus despachos en el Congreso, ha indicado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press en el que señala al PP como "el cerebro y la pasta detrás del matonismo de Vito".

Las declaraciones de la cúpula del PSOE se producen después de que la semana pasada, la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, denunciara a Quiles --que cuenta con acreditación de periodista en la Cámara Baja-- por una presunta "agresión" en una cafetería. En ese sentido, Torró ha cargado contra el líder nacional del PP porque "no condena", dice, el "acoso" que sufren los socialistas. "¿Cómo va el PP a condenar el acoso de Vito Quiles si lo financia?", insiste el PSOE, en otro mensaje en su cuenta oficial en redes sociales.

En la misma línea, la portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, ha señalado a la diputada del PP Alma Alfonso, por permitirle que utilice su despacho en el Congreso y considera que los 'populares' son "los mejores siervos" de Quiles.

"¿Entendemos ya por qué no las acosan, intimidan o insultan a ellas? Son grupos organizados y fanáticos subvencionados por el PP y Vox", ha indicado a continuación, detallando que Quiles ha recibido de administraciones gobernadas por el PP un total de "700.000 euros" en contratos "troceados en 17.998,75 euros para poder subvencionarlo a dedazo", denuncia.