El PSOE aprecia dudas de "constitucionalidad" en el texto de Junts sobre la cuestión de confianza

Sumar cree prudente retrasar la decisión de la Mesa porque, aunque la iniciativa no obliga, puede usarse para "presionar" al Gobierno

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha explicado este martes que su formación aprecia "dudas de constitucionalidad" en la proposición no de ley de Junts en la que insta al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y que por esto ha hecho valer la mayoría que tiene en la Mesa del Congreso, junto con Sumar, para que se decida más adelante si la admiten o no a trámite.

"Se ha tomado tiempo para ver sobre todo la constitucionalidad de esta petición", se ha justificado López en una rueda de prensa. Según ha detallado, la herramienta que la Constitución da a la oposición para medir el apoyo con el que cuenta el Gobierno es la moción de censura, no la cuestión de confianza que Junts reclama a Sánchez que, además, es un instrumento que sólo el presidente puede activar.

UNA INICIATIVA SIN IMPACTO JURÍDICO

El informe realizado por los servicios jurídicos sobre la iniciativa de Junts, recoge la tesis señalada por López de que sólo quien ocupa la Presidencia del Gobierno puede presentar una cuestión de confianza, pero no aprecia dudas de constitucionalidad en el texto de Junts ni pone trabas a su eventual tramitación.

Además, los letrados especifican que incluso en el caso de que se aprobase no tendría "impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo" ni Sánchez estaría obligado a cumplirla.

En concreto, los servicios jurídicos sostienen que, ante la ausencia de precedentes similares, la Mesa del Congreso puede adoptar cualquiera de las posibilidades en su mano: dar trámite a la iniciativa tal y como está, incluir una apostilla para dejar claro que no tendrá efectos jurídicos, solicitar a Junts que la reformule para hacer constar esa falta de consecuencias jurídicas, o directamente no admitirla a trámite.

En cualquier caso, López se ha mostrado partidario de analizar "con detenimiento" el informe de 14 folios de los letrados y ha rechazado que la decisión de la Mesa de aplazar su decisión sea una "innovación parlamentaria" o que el PSOE haya intentado "torpedear" su admisión a trámite, como ha criticado su homólogo del PP, Miguel Tellado.

En este contexto, el portavoz socialista ha puntado que aún en el caso de que la Mesa hubiera calificado este martes el texto del Junts no se podría debatir en el Pleno hasta finales de febrero o incluso marzo porque los de Míriam Nogueras no tienen cupo antes. "Por lo tanto, no se está impidiendo nada y antes de que llegue el cupo para Junts, esto estará resuelto", ha dicho.

PUEDE USARSE COMO "PRESIÓN POLÍTICA"

También la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, considera "muy prudente" que la Mesa del Congreso haya pospuesto la decisión. "Hay un informe de los letrados que es extenso y profundo en sus contenidos y lo que estamos haciendo es analizarlo", ha comentado.

Asimismo, la portavoz adjunta de Sumar y diputada de En Comú, Aina Vidal, ha apostado por contar con más tiempo para analizar un texto del que, como también apuntan los letrados, no hay precedentes, pues nunca se había registrado una proposición no de ley instando al Gobierno a presentar una cuestión de confianza. Aunque recordado que una proposición no de ley "no altera el orden jurídico", Vidal ha apuntado que sí puede utilizarse a modo de "presión" como una "expresión política"