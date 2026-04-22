El PSOE asegura que el pacto PP-Vox en Aragón "durará menos que los yogures" y provocará "recortes" y "retrocesos"

El líder de VOX en Aragón, Alejandro Nolasco (d), y el presidente de Aragon, Jorge Azcón (i), tras una reunión, a 22 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista (PSOE) ha arremetido contra el acuerdo del Partido Popular (PP) y Vox para gobernar en Aragón por ser un "ejercicio de supervivencia política" que "durará menos que los yogures" y que nace "débil", "condicionado" y con el propósito exclusivo de "sostenerse" en el poder.

"Durante todo este tiempo, ni una solución para los problemas reales de los aragoneses: sanidad, listas de espera, educación o dependencia . Solo bloqueo, cálculo político y ahora un pacto que nace pensando en mantenerse, no en gobernar", han afirmado desde Ferraz en un comunicado difundido este miércoles y recogido por Europa Press.

Los socialistas han advertido que la alianza entre el PP y Vox "nace de la desconfianza" y que, en consecuencia, "no puede salir nada bueno para la gente". "Este pacto, como en otras comunidades, traerá recortes, retrocesos y confrontación en lugar de soluciones", han añadido. Y han denunciado los "meses" que ha estado "paralizado" Aragón para "acabar en lo de siempre": "reparto de sillones y ningún proyecto para la ciudadanía".

Además, han insistido en que el acuerdo tiene "fecha de caducidad" porque "no responde a un proyecto de futuro" sino a la "necesidad inmediata de mantenerse en el poder". "En Extremadura, el PP ha asumido conceptos como la "prioridad nacional", una vergüenza internacional, evidenciando hasta qué punto estos pactos suponen una cesión total a la ultraderecha", han concluido.

AZCÓN ASUME LA "PRIORIDAD NACIONAL"

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones y líder autonómico del PP, Jorge Azcón, ha asegurado que es "evidente" que el concepto político de prioridad nacional "va a regir los principios que inspiren al próximo Gobierno de Aragón", tal y como reclama Vox, pero que "siempre" lo hará "adecuado a la legalidad".

Los 13 puntos del acuerdo recogen también un reparto "proporcional" de consejerías entre PP y Vox, dejando para los de Abascal una vicepresidencia que incluirá el área de regulación y tres consejerías: Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medio Ambiente y Turismo; y Bienestar Social y Familia. Una de las tres estará ligada a dicha vicepresidencia, pero aún está por definir cuál de ellas. En total, habrá el mismo número de carteras que en el anterior Ejecutivo, un total de nueve más el presidente.