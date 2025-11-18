El PSOE augura poco recorrido al nuevo choque Senado-Congreso por el bloqueo a las leyes del PP: "Ya está resuelto"

Archivo - El senador del PSOE Juan Espadas interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado, a 28 de enero de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, considera que el nuevo conflicto impulsado por el PP entre la Cámara Alta y el Congreso por el bloqueo a proposiciones de ley ya está "resuelto" porque la institución presidida por Francina Armengol tiene una facultad "ilimitada" para decidir sobre estos asuntos.

Durante una rueda de prensa en el Senado, el portavoz socialista ha cuestionado la medida del PP en contra de las prórrogas que establece el Congreso para debatir las proposiciones de ley que se aprueban en la Cámara Alta, donde los de Alberto Núñez Feijóo cuenta con mayoría absoluta.

Espadas ha expuesto que se trata de un "conflicto que ya está resuelto" pues el Reglamento de la Cámara Baja establece que la Mesa del Congreso tiene una facultad "discrecional" e "ilimitada" para decidir cuándo amplía o cuándo prorroga los plazos para debatir y analizar una proposición de ley del Senado.

Así, el portavoz socialista ha acusado al PP de "faltar al respeto a los ciudadanos" por impulsar el que será el enésimo choque institucional entre el Senado y el Congreso.

Este conflicto de atribuciones con el Congreso será aprobado el próximo miércoles en el Pleno por "bloquear" y "secuestrar" las proposiciones de ley que se aprueban en la Cámara Alta, activando así el procedimiento para que este choque pueda acabar en el Tribunal Constitucional.