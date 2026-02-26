El PSOE avisa a PP, VOX y Junts de que si pulsan el botón rojo contra el escudo social lo hacen contra muchas familias

La portavoz de la CEF, Montse Mínguez. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, ha advertido hoy al PP, Vox y Junts de que si pulsan el botón rojo contra el escudo social lo hacen contra muchas familias y ha expuesto la contradicción de estos partidos cuando los miércoles defienden en sus preguntas a la gente y los jueves votan en contra de las medidas que favorecen a los ciudadanos.

Así se ha pronunciado la dirigente socialista durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la votación que tendrá lugar hoy en el Congreso de los Diputados sobre el escudo social que incluye prolongar la suspensión de los desahucios, ayudas para los autónomos y para el coche eléctrico o para la instalación de placas solares, entre otras.

"Los grupos tienen que entender que hoy, si pulsan el botón rojo, no están pulsando el botón rojo contra el gobierno", ha advertido, añadiendo que lo están pulsando contra "muchas familias" que están esperando fuera.

"Hoy Junts per Cataluña, Vox y el Partido Popular tienen la oportunidad de demostrar que todas aquellas preguntas que hacen los miércoles preocupándose por la gente" y por su vida diaria, este jueves lo plasman votando a favor del Real Decreto del escudo social, ha expuesto la portavoz del PSOE.

"Es decir, lo que no puede ser es preguntar el miércoles por la gente y votar en contra de la gente el jueves", ha exclamado para a continuación advertir de que lo que se vota hoy "va de esto", es decir, de que los ayuntamientos y las CCAA tengan "mayores recursos", de que las familias vulnerables tengan el bono social para pagar la luz y el gas --lo ha situado en 3 millones de familias--, de que los autónomos tengan beneficios fiscales o de que la gente no sea desalojada de sus viviendas "cuando el casero tiene más de diez viviendas".

INMORALIDAD POR MEZCLAR PROTECCIÓN DE VULNERABLES CON OKUPACIÓN

Mínguez ha acusado a PP, Vox y Junts de ser "inmorales" por "mezclar la protección de los vulnerables" con un fenómeno delictivo como la okupación de viviendas que, en su opinión, afecta a "muy, muy pocas".

En este sentido, ha puesto como ejemplo que algunas CCAA del PP y algún ayuntamiento importante han abierto oficinas antiokupación y algunas han recibido "dos llamadas al mes".

"¿Cuántas llamadas reciben en Alicante?, una llamada al mes. En la Xunta de Galicia, tres llamadas en todo un año; Castilla y León también abrió una oficina antiokupación, 27 llamadas atendidas, 27 llamadas atendidas desde junio de 2023", ha apuntado.

Dicho esto ha cargado contra el PP asegurando que aunque dice ser un partido de Estado, esta semana ha demostrado que son capaces de hacer papeles para pactar con la ultraderecha, como hicieron el lunes, pero "no son capaces de leerse papeles que hace el gobierno para mejorar la vida de la gente, que son los cuatro reales decretos que van este jueves a votación".

En su opinión, los 'populares' ponen excusas para no votar a favor y rechaza que separar el asunto de los desahucios fuera a propiciar el apoyo del PP al resto de los decretos.

SEPARAR PENSIONES PARA NO GENERAR DEBATE DE QUE JUEGAN CON PENSIONISTAS

Alega, a este respecto, que separaron la subida de las pensiones del resto de las medidas porque no quieren "generar el debate" de que juegan con los pensionistas. Pero insiste en que el PP nunca, hasta ahora, ha votado a favor de subir las pensiones "pero ni las del 2025, ni las del 2024, ni las del 2023 nunca jamás ha apoyado un incremento de las pensiones según el IPC", ha exclamado.

En cuanto a Junts, y sobre si van a seguir tratan de recuperar el apoyo de este partido, Mínguez ha señalado que están abiertos a negociar siempre y ha recordado que cada semana negocian con todos los partidos. "Con todos", ha recalcado.

No obstante ha criticado a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras por decir que siempre van a defender a los que levantan las persianas cada mañana pero no apoyan el Real Decreto que supone que 1,2 millones de autónomos que tributan por módulos tengan beneficios fiscales.

"¿Quién está a favor del que levanta las persianas?. El que da beneficios fiscales para un millón doscientos mil autónomos o el que vota en contra de los beneficios fiscales para un millón doscientos mil autónomos?. Es que esa es la pregunta que tendríamos que hacernos", ha remachado.