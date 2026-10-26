El PSOE carga contra "la alianza de la motosierra" para el Senado: "PP y Vox ya son uno"

La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, y la portavoz del PSOE, Rebeca Torró, durante el Comité Federal del PSOE. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para que alguno de los dos no se presente en determinadas candidaturas al Senado y así sacar el máximo rendimiento a sus votos y lo ha tildado de "alianza de la motosierra".

"PP y Vox ya son uno. Feijóo y Abascal coordinan sus candidaturas al Senado y hacen público lo que era un secreto a voces", reprochan desde Ferraz en un comunicado, en el que afean que trasladen al Senado los pactos que ya tienen en varios gobiernos autonómicos. "Vox pone las ideas y el PP la ambición de poder", señalan.

Esta "coalición de los recortes" pone en riesgo, advierten los socialistas, las pensiones de jubilación, el aumento del salario mínimo, el derecho al aborto y la muerte digna y además abre la puerta a la "censura cultural".

"Los pensionistas, las mujeres, los trabajadores y los creadores culturales, entre otros, ya saben que están en la lista negra de Feijóo y Abascal" y consideran que es "hora de pararles" porque, en su opinión, un Ejecutivo de PP y Vox no representaría una alternancia en el poder, después de ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa, sino una "involución" de varias décadas.

En la misma línea, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, considera que PP y Vox "son ya indistinguibles" y forman "la coalición de la motosierra y los recortes". "Comparten un mismo proyecto de involución", indica en un mensaje en su cuenta de 'X', que ha sido recogido por Europa Press.