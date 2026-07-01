El PSOE carga contra Feijóo y le acusa de "ignorancia y mala fé" por mezclar la 'ley de Nietos' con el voto exterior

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha cargado hoy contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha denunciado que la llamada 'ley de Nietos', que prevé dar la nacionalidad a los descendientes de españoles en el exterior, puede alterar el censo electoral y la ha calificado de "ingeniería electoral". La dirigente socialista ha asegurado que estas afirmaciones responden a la "ignorancia y mala fé".

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha utilizado el símil que hizo Pedro Sánchez cuando decía que lo de Feijóo era "insolvencia o mala fé", pero afirmando que en este caso son las dos cosas: "ignorancia y mala fé".

En opinión de Mínguez, Feijóo está mezclando la regularización de inmigrantes, la 'ley de nietos' y el voto exterior, algo que "demuestra el poco sentido común que tiene" y que sólo tiene un "plan Moncloa, no hay un plan país".

Además, ha añadido que el único método del presidente del PP es el que lanzó José María Aznar de que "el que puede hacer, que haga" y ahora, ha denunciado, el líder popular quiere "modificar cosas o está en contra de cosas" que defendía cuando era presidente de la Xunta de Galicia como es esta 'ley de nietos'.

En este sentido, ha señalado que el PP trata de "desvirtuar lo que recoge la Ley" y ha defendido que el proceso para conceder la nacionalidad es "garantista" con funcionarios que trabajan en los consulados.

Dicho esto, Montse Mínguez ha recriminado que se están dando cifras "que no son reales" porque una cosa son las "cifras en bruto", en referencia a las 2,5 millones de personas que lo han solicitado, y otra "las cifras en neto". Por lo que ha pedido "contrastar las cifras" y no entrar en la dinámica de que "todo esto es un desastre".