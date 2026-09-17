El PSOE celebra primarias el 26 de septiembre para elegir candidato a alcalde en Almería, Córdoba, Jaén, Badajoz y Gijón

Archivo - El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la vicesecretaria general, María Jesús Montero (2d), la secretaria de organización, Rebeca Torró Soler (i), y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE continúa su proceso de primarias para las elecciones autonómicas y municipales de 2027 y los militantes están llamados a las urnas el sábado 26 de septiembre, en esta ocasión para elegir candidato a la alcaldía en las ciudades de Almería, Córdoba, Jaén, Badajoz y Gijón entre otras.

En esta segunda ventana de primarias, los militantes socialistas también tendrán que votar en Roquetas de Mar (Almería); Baza y Motril (Granada); Linares (Jaén); Fuengirola y Vélez-Málaga (Málaga); Benicasim (Castellón); Boadilla del Monte y Colmenar Viejo (Madrid), mientras que ya hay 145 candidatos proclamados al haberse presentado en solitario.

En Sevilla, repetirá el exalcalde Antonio Muñoz, la candidata en Valencia será la actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en Málaga se estrena Mariano Ruiz y en Granada la candidata será la actual portavoz municipal Raquel Ruiz.

Este mismo jueves 17 de septiembre empieza la campaña de información hasta la jornada de votación del sábado 26, que se llevará a cabo mediante papeleta y en sobre "para garantizar el carácter secreto del voto", según indican desde Ferraz. Si fuese necesaria una segunda vuelta se llevará a cabo una semana después, el 3 de octubre.

La dirección del PSOE diseñó un calendario de primarias a la carta en la que cada territorio podía elegir entre tres fechas distintas: julio, septiembre y noviembre. Hasta el momento han finalizado 248 procesos de lección de candidaturas y en noviembre, la tercera y última ventana se llevarán a cabo otras 91.