El PSOE censura el silencio de Feijóo ante la guerra de Irán y que hable ahora del cambio de colchón de Sánchez en 2018

Archivo - La secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Montse Mínguez - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, ha cargado este jueves contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su silencio ante la guerra en Oriente Próximo, tanto en Irán como en Líbano, y le ha reprochado que saque ahora lo del cambio de colchón que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al llegar al Palacio de la Moncloa en 2018.

De esta forma ha replicado Mínguez, en los pasillos de la Cámara Baja, a Feijóo después de que este miércoles criticara en un acto del partido a Sánchez por que su primera decisión nada más ser nombrado presidente hace siete años fuera cambiar su colchón de la Moncloa. "Esa fue su primera propuesta. Yo diría su primera decisión y un gran resumen" del mandato del presidente: siempre su confort pot delante del bien común", apuntó Feijóo.

"Cuando descubran que también cambió el cepillo de dientes igual lo llevan a la comisión de investigación del Senado", ha ironizado la dirigente socialista a propósito de estas declaraciones del presidente de los 'populares'.

DOS MODELOS DIFERENTES

Y es que, ha añadido, mientras el mundo está preocupado con la guerra de Irán, Feijóo lo está por el cambio de colchón del presidente, y mientras el Gobierno dice "claro" 'No a la guerra'", Feijóo escribe un comentario "muy tibio" sobre la guerra en Oriente Próximo --"que dice más por lo que no escribe que por lo que escribe"-- y su portavoz en la Comisión Constitucional, Cayetana Álvarez de Toledo, dice 'Sí a la guerra' en un mensaje en la red social 'X'.

"Así que, una vez más, los españoles pueden comprobar que hay dos modelos totalmente diferentes": por un lado, ha dicho, un presidente del Gobierno que "alza la voz" en contra de la guerra en Irán y sitúa a España "en el lado correcto de la historia" y aprobando medidas para paliar los efectos económicos del conflicto.

Y, por otro, un líder de la oposición que "lo único que ofrece es el silencio, porque no la condena de manera rotunda", y cuya "única solución" sea "bajar los impuestos" y comprometer el 5% del PIB a gasto en defensa, "una combinación perfecta para cargarse el Estado del bienestar".