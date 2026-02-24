El PSOE había comenzado el expediente de suspensión de militancia del alcalde de Algaba cuando éste pidió su baja

Archivo - El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE había comenzado ya el expediente de suspensión de militancia del alcalde de la localidad sevillana de La Algaba, Diego Manuel Agüera, cuando éste pidió la baja voluntaria del partido, según han informado a Europa Press fuentes socialistas.

Precisamente el partido recibió anoche la petición del CADE, el conocido como canal de denuncia interna del PSOE, de suspender de militancia al citado regidor, quien ha sido acusado de acoso sexual de un menor de edad de la escuela taurina.

No obstante, estas fuentes precisan que la suspensión no se levantará hasta que no se hayan clarificado las acusaciones que pesan sobre él y advierten de que puede llegar incluso a ser "definitiva". Precisan, a este respecto que esta suspensión hace que "decaigan todos sus cargos" en el PSOE.

Esta misma mañana el secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, se ha referido al caso del ya exalcalde de La Algaba, quien este pasado lunes anunció que renunciaba a su cargo tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor de edad de la localidad.

Alejandro Moyano ha señalado que a los representantes del PSOE andaluz no les preocupa lo relativo a este caso, y ha subrayado que su partido defiende tanto "el Estado de Derecho" como "la presunción de inocencia".

Tras indicar que hay una "investigación" abierta, el dirigente del PSOE-A ha puntualizado que el exalcalde de La Algaba, además de la alcaldía, "ha dejado también la militancia" de la formación socialista "de forma cautelar", para "defenderse", porque "se siente inocente".

Alejandro Moyano ha agregado que no es "responsabilidad" del PSOE-A "juzgar a nadie", y ha defendido que han hecho "como partido" lo que tenían que hacer, por lo que están "muy tranquilos".

"Somos un partido muy garante, tanto con las posibles víctimas como también con aquellos que tienen la necesidad de defenderse y, por supuesto, con la presunción de inocencia de todos", ha abundado el representante de la dirección del PSOE-A, quien ha aclarado que ha sido el propio Diego Manuel Agüera quien pidió "la suspensión cautelar de militancia voluntaria para, igual que ha hecho" con su renuncia a la alcaldía, "no dañar a su ayuntamiento, a su equipo de gobierno, a la gestión que estaba realizando en La Algaba".

Moyano ha aventurado que el exalcalde ha solicitado también su baja como militante "para que el partido no se vea involucrado en una cuestión que nada tiene que ver" con ellos, y en esa línea ha remarcado que "actualmente" ya "no es militante del Partido Socialista", sino que está suspendido cautelarmente como tal.

Por su parte, fuentes próximas al caso han asegurado a Europa Press que, además de a la Alcaldía de La Algaba, Agüera ha renunciado también a su acta de concejal, y ha abandonado igualmente la secretaría general del PSOE a nivel local.

Todo ello, en aras de dedicarse "plenamente" a su defensa y con vistas presentarse como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2027 si el procedimiento judicial es finalmente archivado, algo en lo que su defensa asegura "confiar plenamente", al considerar que el caso "carece de sentido", según han añadido las mismas fuentes.