PSOE confía en que Zapatero aclare "dudas" y dice que el Gobierno no se "quema" defendiendo su presunción de inocencia

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ofrece declaraciones a los medios - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, espera que José Luis Rodríguez Zapatero ofrezca este jueves las explicaciones necesarias para despejar las "dudas" que existen en torno a su imputación en el 'caso Plus Ultra' y sostiene que le Gobierno no se "quema" defendiendo la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno.

En los pasillos de la Cámara Baja, López se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por la entrevista que Zapatero ofrecerá a las 13.00 horas en un programa de TVE después de que el que fuera su persona de confianza y empresario Julio Martínez Martínez ('Julito') haya confesado que el expresidente era "quien marcaba los pasos a seguir" para lograr el rescate de Plus Ultra.

López espera de Zapatero "lo de siempre", que dé las explicaciones para despejar "dudas", si bien sigue manteniendo que el hombre que él conoció y con el que compartió políticas en momentos difíciles es "incompatible" con las acusaciones que pesan sobre él. Con todo, se ha mostrado "convencido" de que podrá demostrar esa "incompatibilidad".

Respecto a si considera que el Gobierno debería soltar la mano de Zapatero a tenor de todo lo que está saliendo sobre él, el dirigente socialista ha dicho que las confesiones no han aportado "pruebas" y que no son más que "una estrategia de defensa" y ha rechazado que el Ejecutivo pueda "quemarse" defendiendo lo que marca la Constitución, que es la presunción de inocencia.