El PSOE constituye su Consejo Asesor de Políticas de Igualdad formado por doce mujeres, entre ellas Torró y Bernabé

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; la presidenta, Cristina Narbona: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, en Ferraz, a 7 de julio - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha constituido su Consejo Asesor de Políticas de Igualdad, formado por doce mujeres, entre ellas la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, con el objetivo de reafirmar "su compromiso feminista con las mujeres".

"Este Consejo reafirma el trabajo por la igualdad, desde el consenso y con toda la capacidad y profesionalidad de sus integrantes que combinan experiencia y juventud", ha trasladado este lunes la formación en un comunicado, recogido por Europa Press.

Este órgano estará compuesto por un equipo "intergeneracional, capacitado y profesional" para "responder" a diversos "retos", de la mano de "diferentes perfiles de mujeres con gran trayectoria política feminista, investigadoras y especialistas en violencia de género y entornos digitales".

En concreto, lo conformarán --además de Torró y Bernabé-- Altamira Gonzalo, Cristina Hernández, Carmen Romero, Laura Barrios, Yolanda Domínguez, Yolanda Besteiro, Aranzazu Figueroa, María Durán, Julia Sevilla y Mara Mariño.

Tal y como han precisado desde el partido, Bernabé ha mantenido durante estos últimos meses varias reuniones preparatorias con las Secretarías de Igualdad del PSOE en las comunidades autónomas, así como con compañeras socialistas para iniciar este proyecto.

"El PSOE dará cumplimiento al compromiso de hacer partícipe en esta tarea a toda la organización. Las socialistas abrirán además esta participación no solo a la militancia, sino también a entidades sociales y a todo el talento intergeneracional del partido", han detallado.

Con todo, la Secretaría de Igualdad y la Secretaría de Organización formalizarán este martes la primera reunión de este Consejo Asesor. Al encuentro también asistirán la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y la ministra de Igualdad, Ana Redondo; y la presidenta del partido, Cristina Narbona.